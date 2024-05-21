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Как летом мыть автомобиль, чтобы не повредить покрытие — пять важных правил

21 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять правил мойки автомобиля летом, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие
Мойка авто летом. Фото: zoomcarwash.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Мытье машины в солнечную погоду имеет свои трудности. Мойка в жаркий летний день требует повышенного внимания к нескольким важным факторам, ведь капли воды слишком быстро высыхают и портят кузов.

Об этом пишет Sunrise Industrial.

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Летом машину нужно мыть чаще, потому чем дольше пятна грязи и пыли остаются на кузове, тем выше вероятность неравномерного выцветания лакокрасочного покрытия автомобиля. Также важно не мыть авто слишком холодной или горячей водой – температурный шок приводит к трещинам на краске.

Вода под высоким давлением

Мыльная пена летом высыхает гораздо быстрее, оставляя пятна на кузове автомобиля, которые потом трудно очистить. Поэтому пену следует мгновенно смыть водой под высоким давлением.

Мойте в тени

Следует избегать мойки под прямыми лучами солнца. Ведь вода будет слишком быстро высыхать, оставляя по всему кузову пятна. Также хорошо мыть машину вечером или рано утром.

Качественные средства для мытья

Высококачественные моющие средства дадут лучшие результаты. Используйте мягкие шампуни, не вредящие поверхности машины. Они должны иметь рН-нейтральную формулу.

Не мойте все за раз

Не пытайтесь помыть всю машину сразу. Сосредоточьтесь на каждом участке поочередно. К примеру, начните с крыши автомобиля, а затем мойте остальное по одной части.

Мойте быстро

Подготовьте все – от перчаток, тряпок и ведер с водой до других необходимых вещей. Следует избегать задержки мойки, которая приведет к неравномерному высыханию воды и образованию пятен на автомобиле.

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