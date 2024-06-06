Експерт попередив водіїв, які речі небезпечно залишати в авто влітку

Пляшка з водою є пожежонебезпечною. Фото: wsoctv.com

Салон автомобіля, припаркованого влітку під прямими променями сонця, може нагріватися до 60 °C. За таких умов залишені без нагляду предмети можуть стати причиною загоряння.

Про це порталу Avtosota розповів експерт.

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Для акумуляторної батареї, повербанка або телефону безпечна температура становить максимум 23-25 °C. Коли температура стає вищою, ці пристрої починають нагріватися, відбувається хімічна реакція, яка може призвести до загоряння.

Повербанк може виділяти водень — сильну вибухову речовину. При його зіткненні з киснем в салоні утворюється гримучий газ, який може призвести до руйнівних наслідків. Це ж стосується акумуляторних батарей.

Фото: binglee.com.au

Балончики під тиском

Небезпечні газові та будь-які балончики (дезодорант, освіжувач повітря тощо), а також запальнички, речовини в яких перебувають під тиском. В перцевому балончику міститься закис азоту, який має горючі властивості.

За високої температури відбувається розширення та збільшення тиску в балоні. Він лопається, а газ заповнює весь простір. Достатньо найменшої іскри, яка запалить цю субстанцію.

Пляшка з водою

Пластикова пляшка з водою може діяти як лінза, збираючи сонячні промені в одній точці. І якщо в цій точці температура перевищить критичну, може початися тління, а потім й горіння.

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