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Три речі які небезпечно залишати в автомобілі влітку — експерт

6 червня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Експерт попередив водіїв, які речі небезпечно залишати в авто влітку
Пляшка з водою є пожежонебезпечною. Фото: wsoctv.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Салон автомобіля, припаркованого влітку під прямими променями сонця, може нагріватися до 60 °C. За таких умов залишені без нагляду предмети можуть стати причиною загоряння.

Про це порталу Avtosota розповів експерт.

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Для акумуляторної батареї, повербанка або телефону безпечна температура становить максимум 23-25 °C. Коли температура стає вищою, ці пристрої починають нагріватися, відбувається хімічна реакція, яка може призвести до загоряння.

Повербанк може виділяти водень — сильну вибухову речовину. При його зіткненні з киснем в салоні утворюється гримучий газ, який може призвести до руйнівних наслідків. Це ж стосується акумуляторних батарей.

 

Три речі які небезпечно залишати в автомобілі влітку — експерт - фото 1
Фото: binglee.com.au

Балончики під тиском

Небезпечні газові та будь-які балончики (дезодорант, освіжувач повітря тощо), а також запальнички, речовини в яких перебувають під тиском. В перцевому балончику міститься закис азоту, який має горючі властивості.

За високої температури відбувається розширення та збільшення тиску в балоні. Він лопається, а газ заповнює весь простір. Достатньо найменшої іскри, яка запалить цю субстанцію.

Пляшка з водою

Пластикова пляшка з водою може діяти як лінза, збираючи сонячні промені в одній точці. І якщо в цій точці температура перевищить критичну, може початися тління, а потім й горіння.

Раніше ми писали, як захистити акумулятор авто влітку, щоб не мати проблем із запуском двигуна. Також розповідали, як в теплий сезон мити автомобіль, щоб не пошкодити лакофарбове покриття.

пожежа
літо
автомобіль
пожежна небезпека
авто

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