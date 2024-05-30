Під якими ризиками знаходиться акумулятор авто влітку та як їм запобігти

Огляд автомобільного акумулятора. Фото: cbsrepair.net

В теплу пору року місткість акумулятора автомобіля може падати, а це, своєю чергою, впливає на пусковий струм. Що автовласник має робити, щоб захистити батарею своєї машини.

Про це написав MMR.

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Через високі температури відбувається випаровування води з електроліту, що призводить до зниження його рівня та оголення пластин акумулятора. Це збільшує густину електроліту й призводить до осадження солей на пластинах, що зменшує провідність струму.

Як захистити батарею від високих температур

Залишайте автомобіль на стоянці в тіні. Адже під дією прямих сонячних променів температура кузова може досягати 50-60 °C.

Використання термочохлів для батареї допоможе зберегти робочу температуру акумулятора в межах 20-25 °C.

Необхідно регулярно очищати корпус акумулятора від пилу та інших забруднень.

При виявленні слідів окислення на клемах їх слід очистити, а для запобігання подальшому окисленню можна змастити клеми графітовим мастилом.

Регулярна перевірка рівня заряду

Нормальний рівень напруги розімкнутого ланцюга становить 12,7 В, а мінімально допустимий — 12,5 В. При падінні напруги необхідно зарядити акумулятор, щоб уникнути проблем із запуском автомобіля.

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