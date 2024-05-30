Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як захистити акумулятор авто влітку, щоб не мати проблем із запуском двигуна arrow

Як захистити акумулятор авто влітку, щоб не мати проблем із запуском двигуна

30 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Під якими ризиками знаходиться акумулятор авто влітку та як їм запобігти
Огляд автомобільного акумулятора. Фото: cbsrepair.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В теплу пору року місткість акумулятора автомобіля може падати, а це, своєю чергою, впливає на пусковий струм. Що автовласник має робити, щоб захистити батарею своєї машини.

Про це написав MMR.

Читайте також:

Чому знижується місткість батареї

Через високі температури відбувається випаровування води з електроліту, що призводить до зниження його рівня та оголення пластин акумулятора. Це збільшує густину електроліту й призводить до осадження солей на пластинах, що зменшує провідність струму.

Як захистити батарею від високих температур

  • Залишайте автомобіль на стоянці в тіні. Адже під дією прямих сонячних променів температура кузова може досягати 50-60 °C.
  • Використання термочохлів для батареї допоможе зберегти робочу температуру акумулятора в межах 20-25 °C.
  • Необхідно регулярно очищати корпус акумулятора від пилу та інших забруднень.
  • При виявленні слідів окислення на клемах їх слід очистити, а для запобігання подальшому окисленню можна змастити клеми графітовим мастилом.

Регулярна перевірка рівня заряду

Нормальний рівень напруги розімкнутого ланцюга становить 12,7 В, а мінімально допустимий — 12,5 В. При падінні напруги необхідно зарядити акумулятор, щоб уникнути проблем із запуском автомобіля.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що пора замінити акумулятор в автомобілі. Також розповідали, чому не можна заряджати гаджети від автомобільного акумулятора.

ремонт
поради
батарея
автомобіль
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище