Под какими рисками находится аккумулятор авто летом и как им предотвратить

Осмотр автомобильного аккумулятора. Фото: cbsrepair.net

В теплое время года емкость аккумулятора автомобиля может падать, а это, в свою очередь, влияет на пусковой ток. Что автовладелец должен делать, чтобы защитить батарею своей машины.

Об этом написал MMR.

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Почему снижается емкость батареи

Из-за высоких температур происходит испарение воды из электролита, что приводит к снижению его уровня и обнажению пластин аккумулятора. Это увеличивает плотность электролита и приводит к осаждению солей на пластинах, что уменьшает проводимость тока.

Как защитить батарею от высоких температур

Оставляйте автомобиль на стоянке в тени. Ведь под действием прямых солнечных лучей температура кузова может достигать 50-60 °C.

Использование термочехлов для батареи поможет сохранить рабочую температуру аккумулятора в пределах 20-25 °C.

Необходимо регулярно очищать корпус аккумулятора от пыли и других загрязнений.

При обнаружении следов окисления на клеммах их следует очистить, а для предотвращения дальнейшего окисления можно смазать клеммы графитовой смазкой.

Регулярная проверка уровня заряда

Нормальный уровень напряжения разомкнутой цепи составляет 12,7 В, а минимально допустимый — 12,5 В. При падении напряжения необходимо зарядить аккумулятор, чтобы избежать проблем с запуском автомобиля.

Ранее мы писали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Также говорили, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора.