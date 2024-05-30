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Как защитить аккумулятор авто летом, чтобы не иметь проблем с запуском двигателя

30 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Под какими рисками находится аккумулятор авто летом и как им предотвратить
Осмотр автомобильного аккумулятора. Фото: cbsrepair.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В теплое время года емкость аккумулятора автомобиля может падать, а это, в свою очередь, влияет на пусковой ток. Что автовладелец должен делать, чтобы защитить батарею своей машины.

Об этом написал MMR.

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Из-за высоких температур происходит испарение воды из электролита, что приводит к снижению его уровня и обнажению пластин аккумулятора. Это увеличивает плотность электролита и приводит к осаждению солей на пластинах, что уменьшает проводимость тока.

Как защитить батарею от высоких температур

  • Оставляйте автомобиль на стоянке в тени. Ведь под действием прямых солнечных лучей температура кузова может достигать 50-60 °C.
  • Использование термочехлов для батареи поможет сохранить рабочую температуру аккумулятора в пределах 20-25 °C.
  • Необходимо регулярно очищать корпус аккумулятора от пыли и других загрязнений.
  • При обнаружении следов окисления на клеммах их следует очистить, а для предотвращения дальнейшего окисления можно смазать клеммы графитовой смазкой.

Регулярная проверка уровня заряда

Нормальный уровень напряжения разомкнутой цепи составляет 12,7 В, а минимально допустимый — 12,5 В. При падении напряжения необходимо зарядить аккумулятор, чтобы избежать проблем с запуском автомобиля.

Ранее мы писали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Также говорили, почему нельзя заряжать гаджеты от автомобильного аккумулятора.

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