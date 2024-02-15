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Чому не варто поспішати з заміною розрядженого акумулятора в авто — лайфхаки

15 лютого 2024 14:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як швидко та ефективно зарядити автомобільний акумулятор за будь-яких умов
Акумулятор можна швидко зарядити. Фото: bridgestonetire.co
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо автомобільний акумулятор не демонструє ознак життя, не засмучуйтеся, адже його можна зарядити. Дізнайтеся про найпопулярніші методи реанімації потухлої батареї.

Про це написав Automotive Planner.

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Зарядка

Акумулятор можна зарядити за допомогою струменевого зарядного пристрою. Він спеціально розроблений для автомобілів та живиться від мережі.

Запуск автомобіля

Для реанімації автомобільного акумулятора найефективнішим методом є стрибкоподібний запуск, коли розряджена батарея отримує поштовх від іншого акумулятора. Для цього потрібно дроти з великим перетином під'єднати від розрядженого до зарядженого акумулятора іншої машини.

Після цього автомобіль повинен працювати щонайменше 30 хвилин, щоб генератор змінного струму мав достатньо часу для заряджання акумулятора.

Якщо під час руху у вас все ще тьмяно світяться фари, то вам слід замінити розряджений акумулятор.

Заміна акумулятора

Отже, якщо нічого не допомагає, акумулятор краще замінити, щоб запобігти додатковим пошкодженням автомобіля і двигуна.

Чи заряджається акумулятор на холостому ходу

Генератор змінного струму виробляє електроенергію від двигуна. Використовуючи її, батарея може заряджатися сама. Якщо автомобіль на холостому ходу не заряджає акумулятор, це означає, що з генератором виникла проблема.

Чи можна керувати автомобілем після того, як акумулятор сів

Якщо генератор справний, то можна. Поганий генератор не зможе забезпечити подачу струму в електричні компоненти автомобіля — фари, підсилювач керма тощо.

Однак, їздити так довго не рекомендується, позаяк автомобіль все одно не отримує достатньої кількості електроенергії з розрядженим акумулятором.

Крім того, через розряджений акумулятор постраждає генератор.

Нарешті, двигун використовуватиме більше пального, коли генератор працюватиме інтенсивніше.

Раніше ми писали про п'ять ознак, що пора замінити акумулятор в автомобілі. Також експерти пояснили, як вчасно помітити проблеми с генератором автомобіля, щоб запобігти більшій шкоді.

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