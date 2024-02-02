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Як вчасно помітити проблеми с генератором автомобіля, щоб запобігти більшій шкоді

2 лютого 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Головні ознаки несправності генератора в авто, які призведуть до більших поломок
Коли генератор виходить з ладу, це може призвести до розряджання акумулятора. Фото: globalautomotiveva.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Якщо зламається автомобільний генератор, який є головним елементом підтримки електроенергії в машині, наслідки будуть жахливими — від розрядження акумулятора до інших не менш неприємних проблем. Тому ознаки несправної роботи генератора важливо виявити на ранніх стадіях, щоб запобігти більшій шкоді авто.

Про це написала "Твоя машина".

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Несправності в генераторі відразу ж відбиваються на роботі електричних пристроїв автомобіля.

  • Фари мерехтять або світять тьмяно.
  • Фари постійно змінюють світло від тьмяного до яскравого.
  • Внутрішнє освітлення та дисплей мерехтять або повністю вимикаються.
  • Світиться індикатор акумулятора на панелі приладів, який може свідчити не лише про проблему з батареєю, але й про негаразди генератора.

Сторонні шуми

  • Скиглення може означати перенапругу генератора.
  • Скрегіт може свідчити про поломку внутрішнього підшипника.
  • Деренчання виникає, коли ослаблюються кріплення генератора або з приводним ременем виникають проблеми.

Результати тесту напруги акумулятора

  • Перевірте мультимером напругу акумулятора при вимкненому та увімкненому двигуні. Успішна зарядка генератора повинна підіймати напругу від 12 до 14,5 вольт.
  • Увімкніть усі електроприлади та стежте за мультиметром. Якщо напруга падає нижче 13,5 вольтів, генератор може бути несправний.

Раніше ми писали про п'ять неочевидних причин, через які автомобіль різко збільшує споживання бензину. Також розповідали, чому варто поміняти усі чотири шини на авто, якщо пошкоджена лише одна.

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