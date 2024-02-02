Главные признаки неисправности генератора в авто, которые приведут к большим поломкам.

Когда генератор выходит из строя, это может привести к разрядке аккумулятора. Фото: globalautomotiveva.com

Если сломается автомобильный генератор, являющийся главным элементом поддержки электроэнергии в машине, последствия будут ужасающими — от разрядки аккумулятора до других не менее неприятных проблем. Поэтому признаки неисправной работы генератора важно обнаружить на ранних стадиях, чтобы предотвратить больший ущерб авто.

Об этом написала "Твоя машина".

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Неисправности в генераторе сразу отражаются на работе электрических устройств автомобиля.

Фары мерцают или светят тускло.

Фары постоянно меняют свет от тусклого до яркого.

Внутреннее освещение и дисплей мерцают или полностью выключаются.

Светится индикатор аккумулятора на приборной панели, который может свидетельствовать не только о проблеме с батареей, но и о проблемах генератора.

Посторонние шумы

Звук скулежа может означать перенапряжение генератора.

Скрежет может свидетельствовать о поломке внутреннего подшипника.

Дребезжание возникает, когда ослабляются крепления генератора или с приводным ремнем возникают проблемы.

Результаты теста напряжения аккумулятора

Проверьте напряжение аккумулятора при выключенном и включенном двигателе. Правильная зарядка генератора обязана поднимать напряжение от 12 до 14,5 вольта.

Включите все электроприборы и следите за мультиметром. Если напряжение падает ниже 13,5 вольта, генератор может быть неисправен.

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