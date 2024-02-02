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Как вовремя заметить проблемы с генератором автомобиля, чтобы предотвратить больший вред

2 февраля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Главные признаки неисправности генератора в авто, которые приведут к большим поломкам.
Когда генератор выходит из строя, это может привести к разрядке аккумулятора. Фото: globalautomotiveva.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Если сломается автомобильный генератор, являющийся главным элементом поддержки электроэнергии в машине, последствия будут ужасающими — от разрядки аккумулятора до других не менее неприятных проблем. Поэтому признаки неисправной работы генератора важно обнаружить на ранних стадиях, чтобы предотвратить больший ущерб авто.

Об этом написала "Твоя машина".

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Неисправности в генераторе сразу отражаются на работе электрических устройств автомобиля.

  • Фары мерцают или светят тускло.
  • Фары постоянно меняют свет от тусклого до яркого.
  • Внутреннее освещение и дисплей мерцают или полностью выключаются.
  • Светится индикатор аккумулятора на приборной панели, который может свидетельствовать не только о проблеме с батареей, но и о проблемах генератора.

Посторонние шумы

  • Звук скулежа может означать перенапряжение генератора.
  • Скрежет может свидетельствовать о поломке внутреннего подшипника.
  • Дребезжание возникает, когда ослабляются крепления генератора или с приводным ремнем возникают проблемы.

Результаты теста напряжения аккумулятора

  • Проверьте напряжение аккумулятора при выключенном и включенном двигателе. Правильная зарядка генератора обязана поднимать напряжение от 12 до 14,5 вольта.
  • Включите все электроприборы и следите за мультиметром. Если напряжение падает ниже 13,5 вольта, генератор может быть неисправен.

Ранее мы писали о пяти неочевидных причинах, по которым автомобиль резко увеличивает потребление бензина. Также рассказывали, почему следует поменять все четыре шины на авто, если повреждена только одна.

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