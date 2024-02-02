Главные признаки неисправности генератора в авто, которые приведут к большим поломкам.

Как вовремя заметить проблемы с генератором автомобиля, чтобы предотвратить больший вред
Если сломается автомобильный генератор, являющийся главным элементом поддержки электроэнергии в машине, последствия будут ужасающими — от разрядки аккумулятора до других не менее неприятных проблем. Поэтому признаки неисправной работы генератора важно обнаружить на ранних стадиях, чтобы предотвратить больший ущерб авто.
Об этом написала "Твоя машина".
Электрическое оборудование
Неисправности в генераторе сразу отражаются на работе электрических устройств автомобиля.
- Фары мерцают или светят тускло.
- Фары постоянно меняют свет от тусклого до яркого.
- Внутреннее освещение и дисплей мерцают или полностью выключаются.
- Светится индикатор аккумулятора на приборной панели, который может свидетельствовать не только о проблеме с батареей, но и о проблемах генератора.
Посторонние шумы
- Звук скулежа может означать перенапряжение генератора.
- Скрежет может свидетельствовать о поломке внутреннего подшипника.
- Дребезжание возникает, когда ослабляются крепления генератора или с приводным ремнем возникают проблемы.
Результаты теста напряжения аккумулятора
- Проверьте напряжение аккумулятора при выключенном и включенном двигателе. Правильная зарядка генератора обязана поднимать напряжение от 12 до 14,5 вольта.
- Включите все электроприборы и следите за мультиметром. Если напряжение падает ниже 13,5 вольта, генератор может быть неисправен.
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