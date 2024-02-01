Скрытые причины резкого роста потребления топлива автомобилем: ТОП-5

Пять неочевидных причин, из-за которых автомобиль резко увеличивает потребление бензина
Когда машина начинает тратить сверх меры горючее, нужно сосредоточиться не только на очевидных факторах, которые могут привести к такому состоянию (манера езды, перегруженный автомобиль, недостаточное давление в шинах и т.п.). Следует проверить и другие системы автомобиля, скрыто влияющие на топливную эффективность.
Об этом написал Hyser.
Рулевая рейка
Синхронно неотрегулированные оси передних и задних колес могут создавать дополнительное сопротивление, что приводит к увеличению расхода топлива.
- Что делать
Отрегулировать развал-схождение.
Цилиндры
Низкая компрессия цилиндров приводит к неэффективному сжиганию топлива и снижению мощности двигателя.
- Что делать
Измерить компрессию, устранить причины низкого давления.
Форсунки
Засоренные топливные форсунки могут привести к неравномерному распылению топлива и увеличению его расхода.
- Что делать
Воспользоваться очистителем топливной системы; промыть форсунки на специальном стенде.
Вытяжная система
Неисправности катализатора или повреждение компонентов выхлопной системы препятствуют отводу выхлопных газов, что увеличивает расход топлива.
- Что делать
Восстановите эффективный поток выхлопных газов.
Трансмиссия
Износ коробки передач, проскальзывание пар трения или другие проблемы с трансмиссией влияют на топливную экономичность.
- Что делать
Вовремя решать проблемы с трансмиссией, чтобы избежать еще и дорогостоящего ремонта коробки.
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