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Пять неочевидных причин, из-за которых автомобиль резко увеличивает потребление бензина

1 февраля 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Скрытые причины резкого роста потребления топлива автомобилем: ТОП-5
К чрезмерному расходу топлива могут привести скрытые проблемы в авто. Фото: axleaddict.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Когда машина начинает тратить сверх меры горючее, нужно сосредоточиться не только на очевидных факторах, которые могут привести к такому состоянию (манера езды, перегруженный автомобиль, недостаточное давление в шинах и т.п.). Следует проверить и другие системы автомобиля, скрыто влияющие на топливную эффективность.

Об этом написал Hyser.

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Рулевая рейка

Синхронно неотрегулированные оси передних и задних колес могут создавать дополнительное сопротивление, что приводит к увеличению расхода топлива.

  • Что делать

Отрегулировать развал-схождение.

Цилиндры

Низкая компрессия цилиндров приводит к неэффективному сжиганию топлива и снижению мощности двигателя.

  • Что делать

Измерить компрессию, устранить причины низкого давления.

Форсунки

Засоренные топливные форсунки могут привести к неравномерному распылению топлива и увеличению его расхода.

  • Что делать

Воспользоваться очистителем топливной системы; промыть форсунки на специальном стенде.

Вытяжная система

Неисправности катализатора или повреждение компонентов выхлопной системы препятствуют отводу выхлопных газов, что увеличивает расход топлива.

  • Что делать

Восстановите эффективный поток выхлопных газов.

Трансмиссия

Износ коробки передач, проскальзывание пар трения или другие проблемы с трансмиссией влияют на топливную экономичность.

  • Что делать

Вовремя решать проблемы с трансмиссией, чтобы избежать еще и дорогостоящего ремонта коробки.

Ранее эксперты объяснили, чем грозит автомобилю экономная езда на низких скоростях. Также мы представили ТОП-10 малолитражек с минимальными затратами топлива.

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