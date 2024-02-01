Скрытые причины резкого роста потребления топлива автомобилем: ТОП-5

К чрезмерному расходу топлива могут привести скрытые проблемы в авто. Фото: axleaddict.com

Когда машина начинает тратить сверх меры горючее, нужно сосредоточиться не только на очевидных факторах, которые могут привести к такому состоянию (манера езды, перегруженный автомобиль, недостаточное давление в шинах и т.п.). Следует проверить и другие системы автомобиля, скрыто влияющие на топливную эффективность.

Об этом написал Hyser.

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Рулевая рейка

Синхронно неотрегулированные оси передних и задних колес могут создавать дополнительное сопротивление, что приводит к увеличению расхода топлива.

Что делать

Отрегулировать развал-схождение.

Цилиндры

Низкая компрессия цилиндров приводит к неэффективному сжиганию топлива и снижению мощности двигателя.

Что делать

Измерить компрессию, устранить причины низкого давления.

Форсунки

Засоренные топливные форсунки могут привести к неравномерному распылению топлива и увеличению его расхода.

Что делать

Воспользоваться очистителем топливной системы; промыть форсунки на специальном стенде.

Вытяжная система

Неисправности катализатора или повреждение компонентов выхлопной системы препятствуют отводу выхлопных газов, что увеличивает расход топлива.

Что делать

Восстановите эффективный поток выхлопных газов.

Трансмиссия

Износ коробки передач, проскальзывание пар трения или другие проблемы с трансмиссией влияют на топливную экономичность.

Что делать

Вовремя решать проблемы с трансмиссией, чтобы избежать еще и дорогостоящего ремонта коробки.

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