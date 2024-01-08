Медленная езда вредна для авто: объяснение экспертов

Проблемы с двигателем могут возникнуть и из-за чрезмерно медленной езды на авто. Фото: autochimps.com

Эксперты по экономии топлива советуют ездить на низких скоростях. Но злоупотребление этим приемом может привести к износу двигателя и его дорогому капитальному ремонту.

Об этом сообщил Hyser.

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Масляный голод

Масляный насос, соединенный с коленчатым валом, перекачивает определенное количество масла при каждом обороте. Низкие скорости снижают темпы откачки.

Плохая подача масла может привести к повышенному износу деталей двигателя, что вызывает подозрительный шум в моторе, перегрев и неисправности.

Датчик давления масла может не обнаружить масляный голод, так как индикатор указывает на нехватку масла, а не на его недостаточную подачу, поэтому в таких случаях сигнальные лампы могут не загораться.

Перегрев

Постоянное вождение на низкой скорости оказывает негативное влияние на отвод тепла от компонентов двигателя, что является причиной перегрева.

Перегрузка

Если все время ехать на низкой скорости, а затем резко ускориться, то это приведет к перегрузке двигателя, из-за чего электрический блок управления будет подавать в цилиндры избыток топливно-воздушной смеси. В масляном насосе резко повысится давление, что в конечном итоге потребует капитального ремонта.

Как найти оптимальный режим езды

Балансировка скорости и регулярное техническое обслуживание необходимы для обеспечения долговечности и правильного функционирования двигателя и связанных с ним систем.

Если вы надолго застряли в пробке, нужно ускориться на следующей части поездки, чтобы восстановить баланс и нормализовать подачу масла.

Регулярно следите за тахометром и избегайте постоянно низких скоростей.

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