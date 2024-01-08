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Експерти пояснили, чим загрожує автомобілю економна їзда на низьких швидкостях

8 січня 2024 15:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Повільна їзда шкідлива для авто: пояснення експертів
Проблеми з двигуном можуть виникнути й через надмірно повільну їзду на авто. Фото: autochimps.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Експерти з економії палива зокрема радять їздити на низьких швидкостях. Але зловживання цим прийомом може призвести до зношування двигуна та його вартісного капітального ремонту.

Про це повідомив Hyser.

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Масляне голодування

Масляна помпа, з'єднана з колінчастим валом, перекачує певну кількість оливи при кожному оберті. Низькі швидкості знижують темпи відкачування.

Погана подача масла може призвести до підвищеного зношування деталей двигуна, що викликає підозрілий шум в моторі, перегрів та несправності.

Датчик тиску масла може не виявити масляне голодування, позаяк індикатор вказує на нестачу оливи, а не на її недостатню подачу, тому в таких випадках сигнальні лампи можуть не спалахувати.

Перегрів

Постійне водіння на низькій швидкості негативно впливає на відведення тепла від компонентів двигуна, що є причиною перегріву.

Перевантаження

Якщо весь час їхати на низькій швидкості, а потім різко прискоритися, то це призведе до перевантаження двигуна, через що електричний блок управління буде подавати в циліндри надлишок паливно-повітряної суміші. У масляній помпа різко підвищиться тиск, що зрештою буде потребувати капітального ремонту.

Як знайти оптимальний режим їзди

  • Балансування швидкості та регулярне технічне обслуговування необхідні для забезпечення довговічності та правильного функціонування двигуна та пов'язаних з ним систем.
  • Якщо ви надовго застрягли в заторі, потрібно дещо прискоритися на наступній частині поїздки, щоб відновити баланс та нормалізувати подачу олії.
  • Регулярно стежте за тахометром та уникайте постійно низьких швидкостей.

Раніше ми писали, чому двигун автомобіля не заводиться в мороз та як цього уникнути. Також повідомляли, чого не можна робити водіям під час хурделиці.

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