Повільна їзда шкідлива для авто: пояснення експертів

Проблеми з двигуном можуть виникнути й через надмірно повільну їзду на авто. Фото: autochimps.com

Експерти з економії палива зокрема радять їздити на низьких швидкостях. Але зловживання цим прийомом може призвести до зношування двигуна та його вартісного капітального ремонту.

Про це повідомив Hyser.

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Масляне голодування

Масляна помпа, з'єднана з колінчастим валом, перекачує певну кількість оливи при кожному оберті. Низькі швидкості знижують темпи відкачування.

Погана подача масла може призвести до підвищеного зношування деталей двигуна, що викликає підозрілий шум в моторі, перегрів та несправності.

Датчик тиску масла може не виявити масляне голодування, позаяк індикатор вказує на нестачу оливи, а не на її недостатню подачу, тому в таких випадках сигнальні лампи можуть не спалахувати.

Перегрів

Постійне водіння на низькій швидкості негативно впливає на відведення тепла від компонентів двигуна, що є причиною перегріву.

Перевантаження

Якщо весь час їхати на низькій швидкості, а потім різко прискоритися, то це призведе до перевантаження двигуна, через що електричний блок управління буде подавати в циліндри надлишок паливно-повітряної суміші. У масляній помпа різко підвищиться тиск, що зрештою буде потребувати капітального ремонту.

Як знайти оптимальний режим їзди

Балансування швидкості та регулярне технічне обслуговування необхідні для забезпечення довговічності та правильного функціонування двигуна та пов'язаних з ним систем.

Якщо ви надовго застрягли в заторі, потрібно дещо прискоритися на наступній частині поїздки, щоб відновити баланс та нормалізувати подачу олії.

Регулярно стежте за тахометром та уникайте постійно низьких швидкостей.

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