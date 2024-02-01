Приховані причини різкого росту споживання палива автомобілем: ТОП-5

До понаднормових витрат палива можуть призвести приховані проблеми в авто. Фото: axleaddict.com

Коли машина починає витрачати понад міру пального, потрібно зосередитися не лише на очевидних факторах, які можуть призвести до такого стану (манера їзди, перевантажене авто, недостатній тиск в шинах тощо). Варто перевірити й інші системи автомобіля, які приховано впливають на паливну ефективність.

Про це написав Hyser.

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Синхронно невідрегульовані осі передніх та задніх коліс, може створювати додатковий опір, що призводить до збільшення витрати палива.

Що робити

Відрегулювати схід-розвал.

Циліндри

Низька компресія циліндрів призводить до неефективного спалювання палива та зниження потужності двигуна.

Що робити

Виміряти компресію, усунути причини низького тиску.

Форсунки

Засмічені паливні форсунки можуть призвести до нерівномірного розпилення палива та збільшення його витрати.

Що робити

Скористатися очищувачем паливної системи; промити форсунки на спеціальному стенді.

Витяжна система

Несправності каталізатора або пошкодження компонентів вихлопної системи перешкоджають відведенню вихлопних газів, що збільшує розхід палива.

Що робити

Відновити ефективний потік вихлопних газів.

Трансмісія

Зношування коробки передач, прослизання пар тертя або інші проблеми з трансмісією впливають на паливну економічність.

Що робити

Вчасно розв'язувати проблеми з трансмісією, щоб уникнути ще й дорогого ремонту коробки передач.

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