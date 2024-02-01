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П'ять неочевидних причин, через які автомобіль різко збільшує споживання бензину

1 лютого 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Приховані причини різкого росту споживання палива автомобілем: ТОП-5
До понаднормових витрат палива можуть призвести приховані проблеми в авто. Фото: axleaddict.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Коли машина починає витрачати понад міру пального, потрібно зосередитися не лише на очевидних факторах, які можуть призвести до такого стану (манера їзди, перевантажене авто, недостатній тиск в шинах тощо). Варто перевірити й інші системи автомобіля, які приховано впливають на паливну ефективність.

Про це написав Hyser.

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Синхронно невідрегульовані осі передніх та задніх коліс, може створювати додатковий опір, що призводить до збільшення витрати палива.

  • Що робити

Відрегулювати схід-розвал.

Циліндри

Низька компресія циліндрів призводить до неефективного спалювання палива та зниження потужності двигуна.

  • Що робити

Виміряти компресію, усунути причини низького тиску.

Форсунки

Засмічені паливні форсунки можуть призвести до нерівномірного розпилення палива та збільшення його витрати.

  • Що робити

Скористатися очищувачем паливної системи; промити форсунки на спеціальному стенді.

Витяжна система

Несправності каталізатора або пошкодження компонентів вихлопної системи перешкоджають відведенню вихлопних газів, що збільшує розхід палива.

  • Що робити

Відновити ефективний потік вихлопних газів.

Трансмісія

Зношування коробки передач, прослизання пар тертя або інші проблеми з трансмісією впливають на паливну економічність.

  • Що робити

Вчасно розв'язувати проблеми з трансмісією, щоб уникнути ще й дорогого ремонту коробки передач.

Раніше експерти пояснили, чим загрожує автомобілю економна їзда на низьких швидкостях. Також ми представили ТОП-10 малолітражок з найменшими витратами палива.

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