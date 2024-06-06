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Три вещи, которые опасно оставлять в автомобиле летом — эксперт

6 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Эксперт предупредил водителей, какие вещи опасно оставлять в авто летом
Бутылка с водой пожароопасна. Фото: wsoctv.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Салон автомобиля, припаркованного летом под прямыми лучами солнца, может нагреваться до 60 °C. В таких условиях оставленные без присмотра предметы могут стать причиной возгорания.

Об этом порталу Avtosota рассказал эксперт.

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Для аккумулятора, павербанка или телефона безопасная температура составляет максимум 23-25 °C. Когда температура становится выше, эти устройства начинают нагреваться, происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию.

Повербанк может выделять водород — сильное взрывчатое вещество. При его столкновении с кислородом в салоне появляется гремучий газ, который может привести к разрушительным последствиям. Это же касается аккумуляторных батарей.

 

Три вещи, которые опасно оставлять в автомобиле летом — эксперт - фото 1
Фото: binglee.com.au

Баллончики под давлением

Опасны газовые и любые баллончики (дезодорант, освежитель воздуха и т.п.), а также зажигалки, вещества в которых находятся под давлением. В перечном баллончике содержится закись азота, обладающая горючими свойствами.

При высокой температуре происходит расширение и увеличение давления в баллоне. Он лопается, а газ заполняет все пространство. Достаточно малейшей искры, которая зажжет эту субстанцию.

Бутылка с водой

Пластиковая бутылка с водой может действовать как линза, собирая солнечные лучи в одной точке. И если в этой точке температура превысит критическую, может начаться тление, а затем возгорание.

Ранее мы писали, как защитить аккумулятор авто летом, чтобы не испытывать проблем с запуском двигателя. Также рассказывали, как в теплый сезон мыть автомобиль, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

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