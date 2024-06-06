Эксперт предупредил водителей, какие вещи опасно оставлять в авто летом

Бутылка с водой пожароопасна. Фото: wsoctv.com

Салон автомобиля, припаркованного летом под прямыми лучами солнца, может нагреваться до 60 °C. В таких условиях оставленные без присмотра предметы могут стать причиной возгорания.

Об этом порталу Avtosota рассказал эксперт.

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Источники питания

Для аккумулятора, павербанка или телефона безопасная температура составляет максимум 23-25 °C. Когда температура становится выше, эти устройства начинают нагреваться, происходит химическая реакция, которая может привести к возгоранию.

Повербанк может выделять водород — сильное взрывчатое вещество. При его столкновении с кислородом в салоне появляется гремучий газ, который может привести к разрушительным последствиям. Это же касается аккумуляторных батарей.

Фото: binglee.com.au

Баллончики под давлением

Опасны газовые и любые баллончики (дезодорант, освежитель воздуха и т.п.), а также зажигалки, вещества в которых находятся под давлением. В перечном баллончике содержится закись азота, обладающая горючими свойствами.

При высокой температуре происходит расширение и увеличение давления в баллоне. Он лопается, а газ заполняет все пространство. Достаточно малейшей искры, которая зажжет эту субстанцию.

Бутылка с водой

Пластиковая бутылка с водой может действовать как линза, собирая солнечные лучи в одной точке. И если в этой точке температура превысит критическую, может начаться тление, а затем возгорание.

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