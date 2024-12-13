Який штраф за їзду водія за кермом в шапці — що потрібно знати

Водій в шапці. Фото: freepik.com

Правилами дорожнього руху Італії водіям заборонено носити головні убори, які можуть заважати огляду дороги або сприйняттю звуків ззовні. Це правило також поширюється на капюшони, бандан, великі навушники та подібні аксесуари.

Про це повідомив mAuto.

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Чому не можна в шапці

Головні убори можуть ускладнювати водіям виявлення небезпек на дорозі та реагування на них. Наприклад, шапка може несподівано з'їхати на очі та закрити огляд в критичний момент, що не є безпечним для водія та інших учасників руху.

Штрафи за їзду в шапці в Італії можуть коливатися від 41 до 168 євро. У деяких випадках водію можуть навіть тимчасово відкликати права терміном до 30 днів. Це серйозні покарання, які варто враховувати, перебуваючи за кермом.

Однак в Італії існують винятки з цього правила. Водіям дозволено носити шапки в холодну погоду, за умови, що вони не заважають огляду. Також дозволені головні убори з релігійних або медичних причин.

Аналогічні заборони

В деяких інших країнах є схожі обмеження. Наприклад, в Іспанії не можна керувати автомобілем у навушниках, а в Німеччині не радять носити головні убори, які можуть відволікати водія. Таким чином, відповідальність за дотримання правил залишається на плечах водіїв, які повинні дбати про безпеку свою та інших учасників дорожнього руху.

Раніше ми писали, який штраф за їзду за кермом в куртці та за керування авто у взутті на підборах.