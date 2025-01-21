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Почему в Европе воруют кабели зарядных станций электромобилей

21 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Зачем воры вырезают кабели зарядных станций электромобилей в Европе
Обрезка кабеля. Фото: ChargePoint
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Воровство кабелей с зарядных станций для электромобилей стало настоящей проблемой в Европе и США. Как и зачем воры разоряют зарядную инфраструктуру?

Об этом написал Auto Swiat.

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Почему воруют кабели

Кабели зарядных станций для электромобилей изготовлены из медных проводов большого сечения. Чем мощнее зарядное устройство, тем массивнее кабель. Обычный кабель длиной около 6 метров стоит 2000-3000 евро. А кабели, которые используются в самых мощных зарядных устройствах, еще дороже, так как имеют встроенные провода охлаждения.

Воры относят медь в пункты приема металлолома, где получают значительно меньше, но все равно это существенные суммы, особенно учитывая размах краж.

Минимальный риск

Чтобы разрезать массивный кабель, нужны лишь большие ножницы для резки прутков, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Воровство кабеля от прибора мощностью в несколько десятков или сотен киловатт при напряжении 400-800 вольт может показаться чересчур рискованным, но воры больше озабочены камерами наблюдения, чем поражением электрическим током.

Суть в том, что поток высокого напряжения и сильного тока, запускается, когда зарядное устройство связывается с авто. Если зарядное устройство не подключено к машине, кабель не под напряжением. Но если кабель обрезать даже во время зарядки, ток автоматически отключается за доли секунды. Так работают протоколы безопасности зарядных станций.

В Германии, где проблема существует уже много лет, этим промышляют специализированные банды. Как в Европе, так и в США зафиксированы случаи кражи кабелей на Tesla Superchargers, ведь несколько десятков зарядных устройств, поставленных в ряд обычно в отдаленном месте, являются привлекательной мишенью для преступников.

Сверхпрочный провод

Серьезность проблемы требует нетривиального решения, поэтому американская компания из Калифорнии ChargePoint, которая управляет крупнейшей онлайн-сетью независимых зарядных станций для электромобилей в 14 странах, разрабатывает антивандальные технологии.

В частности недавно ее специалисты изобрели кабель из закаленной стали и материала для бронежилетов, который значительно сложнее разрезать. Это технология сегодня доступна для лицензирования другими компаниями.

Ранее сообщалось, что Huawei создала робота для беспилотной зарядки электромобилей. Также мы писали, как в январе изменились цены на зарядку электромобилей в Украине.

США кража электрокары Европа електромобиль зарнядная станция зарядка

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