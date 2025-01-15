Выгодно ли заряжать электромобили на ЭЗС в Украине в январе 2025 года

Зарядка электрокара. Фото: blog.chargemap.com

Около 40% украинского парка электромобилей имеют аккумуляторы емкостью более 50 кВт-ч, и они пригодны как минимум для межобластных поездок. При этом, даже если заряжать такие авто исключительно на электрозарядных станциях (ЭЗС), экономия по сравнению с автомобилями на двигателях внутреннего сгорания не исчезает.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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При среднем потреблении электромобилем 20 кВт-ч на 100 км пробега такая дистанция обойдется максимум в 360 грн (+10 грн к декабрю 2024 года).

Наименее затратный вариант не слишком габаритного легкового автомобиля, оборудованного ГБО, потратит минимум 440 грн (12 литров автогаза на 100 км).

Инфографика: Институт исследований авторынка

По сравнению с предыдущим месяцем цена за киловатт-час в январе по большей части выросла от 50 коп. до 2 грн на отдельных электрозарядных станциях. Впрочем, встречается снижение цен — один из операторов сделал дисконт на 2 грн за "медленную" зарядку. А еще один уменьшил тариф за АС-соединение на 1 грн.

В итоге средняя цена киловатт-часа, полученного через АС-порт, сегодня составляет около 14 грн (без изменений к предыдущему месяцу), а через DC-порт — 17 грн (+0,3 грн).

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