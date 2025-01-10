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Почему в ЕС упали цены на электрокары, а в Украине вырос спрос

10 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
В ЕС упали цены на электрокары, а в Украине вырос спрос на них
2025 Renault Dacia. Фото: netcarshow.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Европейские автопроизводители вынуждены снижать цены на свои электромобили, чтобы стимулировать спрос на них и увеличить продажи. Так они реагируют на новые экологические требования Евросоюза по достижению целей уменьшения выбросов CO2 к 2025 году.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Бренд Renault Dacia снизил во Франции цену на свой электромобиль Spring на 2000 евро. Таким образом цена Dacia Spring на внутреннем рынке теперь начинается от 16 900 евро. Более дешевая модель имеет меньший двигатель мощностью 33 кВт, но сохраняет тот же запас хода в 225 км.

Таким способом Renault Dacia пытается конкурировать с китайской Leapmotor, которая предлагает модель T03 за 14 900 после уменьшения цены на 4000 евро.

Volkswagen также урезал цены, предлагая свой компактный электромобиль ID3 на рынках Франции и Германии по цене менее 30 000 евро.

Украинский рынок электрокаров

В декабре 2024 года украинцы приобрели почти 3800 электромобилей, что на 18% меньше, чем в декабре 2023. Из этого количества более 3600 легковых (снижение на 20%) и 124 коммерческих (рост на 59%).

Несмотря на падение в декабре, за весь 2024 год автопарк Украины пополнили более 51 700 единиц электрокаров. Это на 38% больше, чем в 2023 году. Доля новой техники при этом составляет 20%.

  • Легковых авто — 50458 ед. (+37%)
  • Коммерческих авто — 1264 ед. (+64%)
  • Электробусов — 2 ед.

Ранее эксперты объяснили, почему совместный электрокар Sony и Honda обречен на провал. Также мы писали, что в 2024 году Tesla оказалась лишь на втором месте среди лучших производителей электрических автомобилей.

Европейский союз авто Украина электрокары цены автомобиль електромобиль

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