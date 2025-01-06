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Tesla вторая — лучший производитель электрокаров уже не в США

6 января 2025 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Tesla на втором месте — появился новый лидер в производстве электрокаров
BYD Atto 3. Фото: insideevs.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В 2024 году китайская BYD выпустила больше электромобилей, чем Tesla, хотя компания Илона Маска все еще имела небольшое преимущество в годовых продажах авто за счет реализации своих старых электрокаров. Как изменится ситуация на глобальном рынке электрических автомобилей в 2025 году?

Об этом написал InsideEVs.

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Tesla в противостоянии с BYD

В 2024 году Tesla выпустила 1 773 443 электромобиля, в то время как BYD произвела 1 777 965 единиц авто, что примерно на 4 500 больше, чем американский конкурент. А еще в 2023 году Tesla имела значительное преимущество: 1 850 000 против 1 600 000.

Tesla против BYD: производство

Tesla против BYD: производство 2024.
Инфографика: insideevs.com

В 2024 году Tesla столкнулась со слабым спросом из-за устаревшей линейки моделей и усиленной конкуренции. Поставки авто снизились в первых двух кварталах, а годовые продажи упали впервые в истории.

Компания полагается на две массовые модели — кроссовер Model Y и седан Model 3. А пикап Cybertruck оказался слишком дорогим и необычным, чтобы существенно стимулировать продажи. Поляризованная политическая деятельность генерального директора Tesla Илона Маска, вероятно, также не помогает компании в США.

Массовый электромобиль Tesla Model 3.
Tesla Model 3. Фото: insideevs.com

Для сравнения, BYD увеличил производство электромобилей на 12% в 2024 году, продолжая экспансию на новые рынки. А общие продажи выросли на 41% до 4 270 000 единиц. Компания также производит подзарядные гибриды. При этом BYD начала свою деятельность как производитель аккумуляторов еще в 1990-х, и в последние годы агрессивно расширяет свой бизнес электромобилей.

Tesla против BYD: продажи

Tesla против BYD: продажи 2024.
Инфографика: insideevs.com

Впрочем, Tesla продала в 2024 году 1 790 000 электрических авто, а BYD — лишь 1 650 000 единиц. Очевидно, что компания Илона Маска продала тысячи электрокаров, изготовленных еще в 2023 году.

Но нет никаких сомнений, что BYD имеет импульс на своей стороне. BYD продала 595 413 электромобилей в последнем квартале 2024 года, в то время как Tesla — 495 570. Хотя это рекорд, Tesla уступила BYD почти на 100 000 единиц.

Tesla и BYD в 2025 году

Ключевой вопрос: отступит ли BYD в 2025 году, а Tesla возобновит рост? BYD сталкивается с вызовами из-за пошлин на китайские электромобили, что может закрыть его доступ к рынку США. В то же время Tesla планирует выпустить новые модели, в частности обновленную Model Y, что может помочь ей конкурировать с BYD.

Ранее мы писали, почему украинцы отказываются от китайских автомобилей. Также мы рассказывали историю, как сервис Tesla хотел 3000 долларов за ремонт Cybertruck, но владелец самостоятельно справился за 25.

США Китай Илон Маск Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль

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