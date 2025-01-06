Tesla на втором месте — появился новый лидер в производстве электрокаров

BYD Atto 3. Фото: insideevs.com

В 2024 году китайская BYD выпустила больше электромобилей, чем Tesla, хотя компания Илона Маска все еще имела небольшое преимущество в годовых продажах авто за счет реализации своих старых электрокаров. Как изменится ситуация на глобальном рынке электрических автомобилей в 2025 году?

Об этом написал InsideEVs.

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Tesla в противостоянии с BYD

В 2024 году Tesla выпустила 1 773 443 электромобиля, в то время как BYD произвела 1 777 965 единиц авто, что примерно на 4 500 больше, чем американский конкурент. А еще в 2023 году Tesla имела значительное преимущество: 1 850 000 против 1 600 000.

Tesla против BYD: производство

Инфографика: insideevs.com

В 2024 году Tesla столкнулась со слабым спросом из-за устаревшей линейки моделей и усиленной конкуренции. Поставки авто снизились в первых двух кварталах, а годовые продажи упали впервые в истории.

Компания полагается на две массовые модели — кроссовер Model Y и седан Model 3. А пикап Cybertruck оказался слишком дорогим и необычным, чтобы существенно стимулировать продажи. Поляризованная политическая деятельность генерального директора Tesla Илона Маска, вероятно, также не помогает компании в США.

Tesla Model 3. Фото: insideevs.com

Для сравнения, BYD увеличил производство электромобилей на 12% в 2024 году, продолжая экспансию на новые рынки. А общие продажи выросли на 41% до 4 270 000 единиц. Компания также производит подзарядные гибриды. При этом BYD начала свою деятельность как производитель аккумуляторов еще в 1990-х, и в последние годы агрессивно расширяет свой бизнес электромобилей.

Tesla против BYD: продажи

Инфографика: insideevs.com

Впрочем, Tesla продала в 2024 году 1 790 000 электрических авто, а BYD — лишь 1 650 000 единиц. Очевидно, что компания Илона Маска продала тысячи электрокаров, изготовленных еще в 2023 году.

Но нет никаких сомнений, что BYD имеет импульс на своей стороне. BYD продала 595 413 электромобилей в последнем квартале 2024 года, в то время как Tesla — 495 570. Хотя это рекорд, Tesla уступила BYD почти на 100 000 единиц.

Tesla и BYD в 2025 году

Ключевой вопрос: отступит ли BYD в 2025 году, а Tesla возобновит рост? BYD сталкивается с вызовами из-за пошлин на китайские электромобили, что может закрыть его доступ к рынку США. В то же время Tesla планирует выпустить новые модели, в частности обновленную Model Y, что может помочь ей конкурировать с BYD.

Ранее мы писали, почему украинцы отказываются от китайских автомобилей. Также мы рассказывали историю, как сервис Tesla хотел 3000 долларов за ремонт Cybertruck, но владелец самостоятельно справился за 25.