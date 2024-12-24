Украинцы начинают отказываться от китайских автомобилей

Honda M-NV. Фото: chi-new-energy.com.ua

В ноябре произошли изменения тенденций на украинском автомобильном рынке, когда резко снизилась доля китайских машин. Особенно это заметно среди подержанных автомобилей, где транспортные средства из КНР даже не дотянули до 1%.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Уменьшение интереса

В течение ноября 2024 украинцы приобрели 822 легковых автомобиля, ввезенных из Китая, что на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Из этого количества новых автомобилей было 698 единиц (падение реализации на 23%), тогда как подержанных — всего 124 штуки (-69%). Это свидетельствует о значительном уменьшении интереса к китайским автомобилям в Украине.

BYD Song Plus. Фото: chi-new-energy.com.ua

Рыночные доли

Китайские автомобили охватили 13% рынка новых легковых автомобилей в Украине. В то же время в сегменте подержанных автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине, доля китайских авто оставалась мизерной и составляла менее 1%.

Наибольшую популярность среди легковых автомобилей, завезенных из Китая, приобрели электромобили, которые составляли 80% от общего количества.

ТОП-5 новых авто из КНР в Украине

Honda M-NV — 99 единиц. BYD Song Plus — 91 единица. Zeekr 001 — 73 единицы. Volkswagen ID.4 — 71 единица. Audi Q4 e-tron — 35 единиц.

ТОП-5 подержанных авто из КНР в Украине

Tesla Model 3 — 15 единиц. Volkswagen ID.4 — 9 единиц. BAIC EC3 — 9 единиц. Buick Envision — 7 единиц. Zeekr 001 — 7 единиц.

Ранее мы писали, что нужно менять в новых китайских авто после покупки. Также эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году.