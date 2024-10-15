Что нужно немедленно заменить в новых китайских авто сразу после покупки

Китайские автомобили. Фото: scmp.com

На фоне популярности китайских автомобилей, предлагающих потребителям привлекательные цены и современные технологии, возникает важный вопрос их эксплуатации. Несмотря на выгодные условия приобретения эксперты обращают внимание на некоторые существенные аспекты, которые могут повлиять на надежность и долговечность этих транспортных средств.

Об этом написала Avtosota.

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Эксперты в автомобильной сфере дают рекомендации новым владельцам китайских автомобилей для обеспечения надежности и долговечности этих транспортных средств. Один из самых главных советов — замена моторного масла сразу после покупки.

Почему нужно слить масло

Многие новые китайские автомобили могут поставляться с маслом низкого качества, которое часто не соответствует международным стандартам. Так случается из-за отсутствия жестких норм сертификации смазочных материалов в Китае.

Это приводит к использованию некачественных продуктов, которые могут оказаться непригодными уже через 3000 км эксплуатации.

Неправильное масло может быстро разлагаться, вызывая перегрев двигателя, повышенный износ и потенциальные повреждения, что в свою очередь приводит к дорогостоящему ремонту.

Рекомендации экспертов

В новых китайских автомобилях следует сразу поменять моторное масло на более качественный продукт, что поможет значительно повысить эффективность работы двигателя и обеспечить ему долговечность.

Хотя китайские автомобили часто привлекают покупателей, учитывая свою цену и технологические новинки, важно не забывать о регулярном техническом обслуживании с первых дней эксплуатации.

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