Що потрібно негайно замінити в нових китайських авто відразу після покупки

Китайські автомобілі. Фото: scmp.com

На тлі популярності китайських автомобілів, які пропонують споживачам привабливі ціни та сучасні технології, виникає важливе питання щодо їх експлуатації. Попри вигідні умови придбання, експерти звертають увагу на деякі суттєві аспекти, які можуть вплинути на надійність та довговічність цих транспортних засобів.

Про це написала Avtosota.

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Експерти в автомобільній сфері дають важливі рекомендації новим власникам китайських автомобілів для забезпечення надійності та довговічності цих транспортних засобів. Одна з найголовніших порад — заміна моторної оливи одразу після покупки.

Чому потрібно злити оливу

Багато нових китайських автомобілів можуть постачатися з оливою низької якості, яка часто не відповідає міжнародним стандартам. Так трапляється через відсутність жорстких норм сертифікації мастильних матеріалів у Китаї.

Це призводить до використання неякісних продуктів, які можуть виявитися непридатними вже через 3000 км експлуатації.

Неправильна олива може швидко розкладатися, викликаючи перегрів двигуна, підвищений знос та потенційні пошкодження, що, своєю чергою, призводить до дорогого ремонту.

Рекомендації експертів

В нових китайських авто варто одразу поміняти моторну оливу на якісніший продукт, що допоможе значно підвищити ефективність роботи двигуна та забезпечити йому довговічність.

Хоча китайські автомобілі часто приваблюють покупців з огляду на свою ціну та технологічні новинки, важливо не забувати про регулярне технічне обслуговування з перших днів експлуатації.

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