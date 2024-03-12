ТОП-10 китайських авто в Україні — чому водії обирають машини з КНР

В Україні зростає кількість китайських авто. Фото: motor1.com

У лютому 2024 року українці придбали 1523 китайських автомобілі. Цей показник поки що є рекордним для авто з КНР на вітчизняному ринку.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Минулого року українці вперше зареєстрували 12,4 тис. автомобілів, виготовлених в Китаї. Більшість із них були новими — понад 65%. При цьому майже усі машини були легковими — понад 97% від загальної кількості (6,9 тис. штук).

Торік з Китаю завозили переважно електромобілі — 10 тис. шт., або понад 80%. У січні 2024 року частка електрокарів досягла рекордного показника — понад 90%.

Секрет успіху китайських авто в Україні полягає у двох факторах:

брак нових авто на ринку через повномасштабну війну;

запит, що постійно зростає на високотехнологічні електромобілі за привабливими цінами.

Найпопулярніші нові китайські авто в Україні

Абсолютним лідером продажів нових автомобілів з великим відривом від найближчого конкурента є електричний кросовер Volkswagen ID.4 (2 614 шт.). Цікаво, що електрокар виробляють для внутрішнього китайського ринку. Офіційний дилер Volkswagen не налагодив постачання європейської версії цієї моделі до України, тому попит задовольняють незалежні дилери.

Загалом уся трійка лідерів нових авто, виготовлених в Китаї, були імпортованими до України незалежними дилерами. Модель, котру до України поставляють офіційно, — Chery Tiggo 4 — посіла лише четверте місце.

ТОП-10 нових китайських авто в Україні у 2023 році

Volkswagen ID.4 — 2614 шт. Honda M-NV — 561 шт. Volkswagen ID.6 — 490 шт. Chery Tiggo 4 — 487 шт. Chery Tiggo 2 — 343 шт. Honda e:NS1 — 322 шт. Toyota bZ4X — 302 шт. MG HS — 262 шт. BYD Song Plus — 178 шт. Honda e:NP1 — 168 шт.

Найпопулярніші вживані китайські авто в Україні

Середній вік китайських авто з пробігом, котрі вперше реєстрували в Україні, становив 1,6 року. При цьому за підсумками 2022 року він становив 1,9 року, а у 2021 — 3,9 року.

Тобто зараз українці цікавляться майже новими машинами віком до 2 років. Як й у випадку з новими авто, найпопулярнішим серед вживаних машин став Volkswagen ID.4.

ТОП-10 вживаних китайських авто в Україні у 2023 році

Volkswagen ID.4 — 1622 шт. Honda M-NV — 474 шт. Volkswagen ID.6 — 296 шт. Honda e:NS1 — 187 шт. Toyota bZ4X — 184 шт. Tesla Model Y — 124 шт. Buick Envision — 118 шт. BYD Song Plus — 103 шт. Tesla Model 3 — 95 шт. Geely Emgrand — 92 шт.

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