Авто з КНР в Україні: три головні недоліки

Китайці люблять надати авто зовнішнього блиску. Фото: carnewschina.com

Останніми роками китайські автовиробники використовують кращі матеріали та досягли якості збірки на рівні конкурентів з Європи й Азії. Але автомобілям з КНР досі не вистачає кількох важливих речей.

Про це написала Avtosota.

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Атмосферні двигуни

Сьогодні китайських автомобілів з класичним атмосферним двигуном майже не випускають. В КНР дуже люблять турбіни, які вони засовують скрізь.

Начебто це добре, позаяк дозволяє вичавлювати з 1,2-1,5 л моторів 150 к.с., витрачаючи помітно менше пального за атмосферний 2-літровий двигун такої самої потужності.

Але є одна проблемка, адже турбіна на бензинових двигунах тримається лише перші 100-150 тис. км пробігу.

Першому власнику машини турбуватися не слід, а ось уже на етапі перепродажу авто потенційному покупцеві варто замислитися про дуже серйозні фінансові витрати.

Таким чином, продати китайський автомобіль з турбіною в другі руки буде надзвичайно складно.

Класичні автоматичні коробки передач

Гідротрансформаторна АКПП зустрічається на автомобілях з КНР нечасто, адже виробники Піднебесної зациклені на варіаторах та роботизованих коробках.

Класична китайська пара — турбований двигун та 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями.

Повний привід

Знайти доступні нові повнопривідні китайські авто в Україні дуже важко. Їх взагалі майже немає у середньому ціновому сегменті. Звичайно, серед дорогих авто таких моделей більше.

Раніше ми писали про найбільш продавані китайські авто в Україні у 2023 році. Також представляли ТОП-3 китайських автомобілів потужністю понад 1000 к.с.