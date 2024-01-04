Авто из КНР в Украине: три главных недостатка

Китайцы любят придать авто внешний блеск. Фото: carnewschina.com

В последние годы китайские автопроизводители используют лучшие материалы и достигли качества сборки на уровне конкурентов из Европы и Азии. Но автомобилям из КНР до сих пор не хватает нескольких важных вещей.

Об этом написала Avtosota.

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Атмосферные двигатели

Сегодня китайские автомобили с классическим атмосферным двигателем почти не выпускаются. В КНР очень любят турбины, которые они ставят везде.

Вроде бы это хорошо, так как позволяет выжимать из 1,2-1,5 л моторов 150 л.с., расходуя заметно меньше топлива чем атмосферный 2 л двигатель такой же мощности.

Но есть одна проблема, ведь турбина на бензиновых двигателях держится только в первые 100-150 тыс. км пробега.

Первому владельцу машины беспокоиться не следует, а вот уже на этапе перепродажи авто потенциальному покупателю стоит задуматься об очень серьезных финансовых расходах.

Таким образом, продать китайский автомобиль с турбиной во вторые руки будет очень сложно.

Классические автоматические коробки передач

Гидротрансформаторная АКПП встречается на автомобилях из КНР редко, ведь производители Поднебесной зациклены на вариаторах и роботизированных коробках.

Классическая китайская пара — турбированный двигатель и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Полный повод

Найти доступные новые полноприводные китайские автомобили в Украине очень трудно. Их вообще почти нет в среднем ценовом сегменте. Конечно, среди дорогих авто таких моделей больше.

Ранее мы писали о самых продаваемых китайских авто в Украине в 2023 году. Также представляли ТОП-3 китайских автомобиля мощностью более 1000 л.с.