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Почему украинцы пересаживаются на китайские авто — ТОП-10 моделей

12 марта 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-10 китайских авто в Украине — почему водители выбирают машины из КНР
В Украине растет количество китайских автомобилей. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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В прошлом году украинцы впервые зарегистрировали 12,4 тыс. автомобилей, произведенных в Китае. Большинство из них были новыми — более 65%. При этом почти все машины были легковыми — более 97% от общего количества (6,9 тыс. штук).

В прошлом году из Китая завозили преимущественно электромобили — 10 тыс. шт. или более 80%. В январе 2024 года доля электрокаров достигла рекордного показателя — более 90%.

Секрет успеха китайских автомобилей в Украине заключается в двух факторах:

  • нехватка новых авто на рынке из-за полномасштабной войны;
  • постоянно растущий запрос на высокотехнологичные электромобили по привлекательным ценам.

Самые популярные новые китайские авто в Украине

Абсолютным лидером продаж новых автомобилей с большим отрывом от ближайшего конкурента является электрический кроссовер Volkswagen ID.4 (2614 шт.). Любопытно, что электрокар производят для внутреннего китайского рынка. Официальный дилер Volkswagen не наладил поставку европейской версии этой модели в Украину, поэтому спрос удовлетворяют независимые дилеры.

В общем, вся тройка лидеров новых авто, изготовленных в Китае, были импортированы в Украину независимыми дилерами. Модель, которую в Украину поставляют официально — Chery Tiggo 4, заняла лишь четвертое место.

ТОП-10 новых китайских автомобилей в Украине в 2023 году

  1. Volkswagen ID.4 — 2614 шт.
  2. Honda M-NV — 561 шт.
  3. Volkswagen ID.6 — 490 шт.
  4. Chery Tiggo 4 — 487 шт.
  5. Chery Tiggo 2 — 343 шт.
  6. Honda e:NS1 — 322 шт.
  7. Toyota bZ4X — 302 шт.
  8. MG HS — 262 шт.
  9. BYD Song Plus — 178 шт.
  10. Honda e:NP1 — 168 шт.

Самые популярные китайские б/у авто в Украине

Средний возраст китайских автомобилей с пробегом, впервые регистрировавшихся в Украине, в 2023-м составил 1,6 года. При этом по итогам 2022-го он составлял 1,9 года, а в 2021-м — 3,9 года.

То есть сейчас украинцы интересуются почти новыми машинами в возрасте до 2 лет. Как и в случае с новыми авто, самым популярным среди б/у машин стал Volkswagen ID.4.

ТОП-10 подержанных китайских авто в Украине в 2023 году

  1. Volkswagen ID.4 — 1622 шт.
  2. Honda M-NV — 474 шт.
  3. Volkswagen ID.6 — 296 шт.
  4. Honda e:NS1 — 187 шт.
  5. Toyota bZ4X — 184 шт.
  6. Tesla Model Y — 124 шт.
  7. Buick Envision — 118 шт.
  8. BYD Song Plus — 103 шт.
  9. Tesla Model 3 — 95 шт.
  10. Geely Emgrand — 92 шт.

Ранее мы писали о лучших и худших китайских автомобилях.

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