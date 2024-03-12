ТОП-10 китайских авто в Украине — почему водители выбирают машины из КНР

В Украине растет количество китайских автомобилей. Фото: motor1.com

В феврале 2024 года украинцы приобрели 1523 китайских автомобиля. Этот показатель пока рекордный для авто из КНР на отечественном рынке.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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В прошлом году украинцы впервые зарегистрировали 12,4 тыс. автомобилей, произведенных в Китае. Большинство из них были новыми — более 65%. При этом почти все машины были легковыми — более 97% от общего количества (6,9 тыс. штук).

В прошлом году из Китая завозили преимущественно электромобили — 10 тыс. шт. или более 80%. В январе 2024 года доля электрокаров достигла рекордного показателя — более 90%.

Секрет успеха китайских автомобилей в Украине заключается в двух факторах:

нехватка новых авто на рынке из-за полномасштабной войны;

постоянно растущий запрос на высокотехнологичные электромобили по привлекательным ценам.

Самые популярные новые китайские авто в Украине

Абсолютным лидером продаж новых автомобилей с большим отрывом от ближайшего конкурента является электрический кроссовер Volkswagen ID.4 (2614 шт.). Любопытно, что электрокар производят для внутреннего китайского рынка. Официальный дилер Volkswagen не наладил поставку европейской версии этой модели в Украину, поэтому спрос удовлетворяют независимые дилеры.

В общем, вся тройка лидеров новых авто, изготовленных в Китае, были импортированы в Украину независимыми дилерами. Модель, которую в Украину поставляют официально — Chery Tiggo 4, заняла лишь четвертое место.

ТОП-10 новых китайских автомобилей в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 2614 шт. Honda M-NV — 561 шт. Volkswagen ID.6 — 490 шт. Chery Tiggo 4 — 487 шт. Chery Tiggo 2 — 343 шт. Honda e:NS1 — 322 шт. Toyota bZ4X — 302 шт. MG HS — 262 шт. BYD Song Plus — 178 шт. Honda e:NP1 — 168 шт.

Самые популярные китайские б/у авто в Украине

Средний возраст китайских автомобилей с пробегом, впервые регистрировавшихся в Украине, в 2023-м составил 1,6 года. При этом по итогам 2022-го он составлял 1,9 года, а в 2021-м — 3,9 года.

То есть сейчас украинцы интересуются почти новыми машинами в возрасте до 2 лет. Как и в случае с новыми авто, самым популярным среди б/у машин стал Volkswagen ID.4.

ТОП-10 подержанных китайских авто в Украине в 2023 году

Volkswagen ID.4 — 1622 шт. Honda M-NV — 474 шт. Volkswagen ID.6 — 296 шт. Honda e:NS1 — 187 шт. Toyota bZ4X — 184 шт. Tesla Model Y — 124 шт. Buick Envision — 118 шт. BYD Song Plus — 103 шт. Tesla Model 3 — 95 шт. Geely Emgrand — 92 шт.

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