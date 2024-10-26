Уход за китайским автомобилем — три совета экспертов для долговечности

Китайские автомобили. Фото: sohu.com

На днях мы сообщали, что многие новые китайские автомобили могут поставляться с маслом низкого качества, поэтому его следует заменить сразу после получения машины из салона. Но эксперты дали еще три действенных совета для продления службы авто, произведенных в КНР.

Об этом написал MMR.

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Лакокрасочное покрытие

В китайских авто оно обычно тонкое и нежное, поэтому довольно быстро может мутнеть и собирать сколы. Один из способов решить проблему еще до ее появления — оклейка кузова специальной антигравийной пленкой. Это достаточно дорогое удовольствие, но, кажется, воском или керамикой здесь не обойтись.

Борьба с ржавчиной

Следует сразу обработать пороги и днище антикоррозионным средством. Заводская обработка китайских машин может нуждаться в доработке как в силу толщины защитного покрытия, так и в плане площади его нанесения.

Регулярное техническое обслуживание

Рекомендуемые интервалы ТО у современных китайских моделей разные. У некоторых необходимо производить его хотя бы раз в год или через каждые 10 000 км пробега, а у других этот срок может изменяться между 12 000 и 15 000 км.

Ранее мы писали, почему украинцы пересаживаются на китайские авто. Также эксперты назвали главные недостатки китайских автомобилей в Украине в 2024 году.