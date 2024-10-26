Догляд за китайським авто — три поради експертів для довговічності

Китайські авто. Фото: sohu.com

Днями ми повідомляли, що багато нових китайських автомобілів можуть постачатися з оливою низької якості, тому її слід замінити одразу після отримання машини з салону. Але експерти дали ще три дієві поради для подовження служби авто, вироблених в КНР.

Про це написав MMR.

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Лакофарбове покриття

У китайських авто воно зазвичай тонке та ніжне, тому досить швидко може каламутніти та збирати сколи. Один зі способів розв'язати проблему ще до її появи — обклеювання кузова спеціальною антигравійною плівкою. Це досить дороге задоволення, але, здається, воском або керамікою тут не обійтися.

Боротьба з іржею

Варто одразу обробити пороги та днище антикорозійним засобом. Заводська обробка китайських машин може потребувати доопрацювання як з огляду на товщину захисного покриття, так й в плані площі його нанесення.

Регулярне технічне обслуговування

Рекомендовані інтервали ТО у сучасних китайських моделей різні. У деяких необхідно робити його хоча б раз на рік або через кожні 10 000 км пробігу, а в інших цей термін може змінюватись між 12 000 та 15 000 км.

Раніше ми писали, чому українці пересідають на китайські авто. Також експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році.