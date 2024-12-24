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Чому українці відмовляються від китайських автомобілів

24 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Українці починають відмовлятися від китайських автомобілів
Honda M-NV. Фото: chi-new-energy.com.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У листопаді відбулися зміни тенденцій на українському автомобільному ринку, коли різко знизилася частка китайських машин. Особливо це помітно серед вживаних авто, де транспортні засоби з КНР навіть не дотягнули до 1%.

Про це повідомив Укравтопром.

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Зменшення інтересу

Впродовж листопада 2024 року українці придбали 822 легкових автомобілі, ввезених з Китаю, що на 37% менше у порівнянні з аналогічним періодом торік.

З цієї кількості нових автомобілів було 698 одиниць (падіння реалізації на 23%), тоді як вживаних — лише 124 штуки (-69%). Це свідчить про значне зменшення інтересу до китайських авто в Україні.

Чому українці відмовляються від китайських автомобілів - фото 1
BYD Song Plus. Фото: chi-new-energy.com.ua

Ринкові частки

Китайські автомобілі охопили 13% ринку нових легкових автомобілів в Україні. Водночас у сегменті вживаних автомобілів, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто залишалася мізерною та становила менш як 1%. 

Найбільшу популярність серед легковиків, завезених з Китаю, здобули електромобілі, які становили 80% від загальної кількості.

ТОП-5 нових авто з КНР в Україні

  1. Honda M-NV — 99 одиниць.
  2. BYD Song Plus — 91 одиниця.
  3. Zeekr 001 — 73 одиниці.
  4. Volkswagen ID.4 — 71 одиниця.
  5. Audi Q4 e-tron — 35 одиниць.

ТОП-5 вживаних авто з КНР в Україні

  1. Tesla Model 3 — 15 одиниць.
  2. Volkswagen ID.4 — 9 одиниць.
  3. BAIC EC3 — 9 одиниць.
  4. Buick Envision — 7 одиниць.
  5. Zeekr 001 — 7 одиниць.

Раніше ми писали, що треба міняти в нових китайських авто після купівлі. Також експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році.

Китай авто Україна електрокари автомобіль електромобіль

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