Українці починають відмовлятися від китайських автомобілів

Honda M-NV. Фото: chi-new-energy.com.ua

У листопаді відбулися зміни тенденцій на українському автомобільному ринку, коли різко знизилася частка китайських машин. Особливо це помітно серед вживаних авто, де транспортні засоби з КНР навіть не дотягнули до 1%.

Про це повідомив Укравтопром.

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Зменшення інтересу

Впродовж листопада 2024 року українці придбали 822 легкових автомобілі, ввезених з Китаю, що на 37% менше у порівнянні з аналогічним періодом торік.

З цієї кількості нових автомобілів було 698 одиниць (падіння реалізації на 23%), тоді як вживаних — лише 124 штуки (-69%). Це свідчить про значне зменшення інтересу до китайських авто в Україні.

BYD Song Plus. Фото: chi-new-energy.com.ua

Ринкові частки

Китайські автомобілі охопили 13% ринку нових легкових автомобілів в Україні. Водночас у сегменті вживаних автомобілів, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто залишалася мізерною та становила менш як 1%.

Найбільшу популярність серед легковиків, завезених з Китаю, здобули електромобілі, які становили 80% від загальної кількості.

ТОП-5 нових авто з КНР в Україні

Honda M-NV — 99 одиниць. BYD Song Plus — 91 одиниця. Zeekr 001 — 73 одиниці. Volkswagen ID.4 — 71 одиниця. Audi Q4 e-tron — 35 одиниць.

ТОП-5 вживаних авто з КНР в Україні

Tesla Model 3 — 15 одиниць. Volkswagen ID.4 — 9 одиниць. BAIC EC3 — 9 одиниць. Buick Envision — 7 одиниць. Zeekr 001 — 7 одиниць.

Раніше ми писали, що треба міняти в нових китайських авто після купівлі. Також експерти назвали головні недоліки китайських авто в Україні у 2024 році.