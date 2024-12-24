Tesla просила 3000 долларов за ремонт Cybertruck — владелец справился сам за 25

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

Владение неокрашенным автомобилем, покрытым панелями из нержавеющей стали, имеет свои преимущества. В этом убедился владелец Cybertruck из Детройта после того, как другой автомобиль помял дверь со стороны водителя его электрического пикапа всего через несколько недель после покупки новенького грузовика.

Об этом сообщил InsideEVs.

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Размер ущерба

Вмятина была в нижней части двери на фабричной складке, которая тянется к задним колесам. Поскольку это был совершенно новый автомобиль, владелец обратился в центр Tesla, чтобы получить счет на ремонт. Оценка составила 3000 долларов, из которых 828 долларов должны были потратить на новую дверную панель, а остальные — за работу.

Фактические расходы

Товарищ владельца сначала попытался исправить вмятину с помощью крепкой присоски, но она не держалась на панели корпуса. Но на 100% сработала вторая попытка с присоской на нагретой панели. В итоге ремонт Cybertruck обошелся владельцу в 25 долларов. Именно столько стоил обед для приятеля, проделавшего всю эту работу.

Ранее самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто. Также мы писали, как Tesla Cybertruck переоценил свои внедорожные возможности и в очередной раз оконфузился.