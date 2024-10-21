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Самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто

21 октября 2024 15:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Действительно ли Cybertruck самый мощный — драг-рейсинг с Nissan Patrol поразил всех
Tesla Cyberbeast и Nissan Patrol на трассе. Фото: @Ahmed.Amwell
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Tesla Cybertruck в самой могучей версии Cyberbeast мощностью более 800 л.с. с невероятным крутящим моментом и ускорением соперничал на гонках со стареньким, но сильно модифицированным Nissan Patrol. Результат в драг-рейсинге на четверть мили (402 м) оказался неожиданным.

Об этом сообщил Autoevolution.

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Автомобиль Nissan Patrol обычно ездит по пустыне. Но владелец внедорожника, DMO Deejay из Великобритании, модифицировал его, чтобы выдать потрясающие 2000 л.с. Последовательная коробка передач дает мощность на все четыре колеса.

 

Самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто - фото 1
Ниссан Патрол. Фото: @Ahmed.Amwell

Тем временем Tesla Cyberbeast приводится в движение тремя электродвигателями, генерирующими в общей сложности 845 л.с. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 сек. Следовательно, мгновенный крутящий момент электромобиля должен заставить его лететь прямо с места.

 

Самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто - фото 2
Tesla Cyberbeast. Фото: @Ahmed.Amwell

Сразу после старта Cybertruck набирал обороты и вырвался вперед, но вскоре Patrol превращается в ракету и пересекает финишную линию первым. Победитель празднует так, будто он только что выиграл чемпионат мира по драг-рейсингу. Его можно понять: не каждый день удается победить Cyberbeast.

 

Ранее Cybertruck показал свою полную беспомощность на бездорожье в Техасе. Также мы писали, почему хозяева Tesla Cybertruck жалуются на дорогой пикап.

Дубай Tesla автомобиль электрокары Nissan електромобиль гонки авто

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14:57 Потеря на 50 млн долларов — ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"

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