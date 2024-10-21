Чи справді Cybertruck найпотужніший — драгрейсинг з Nissan Patrol вразив усіх

Tesla Cyberbeast та Nissan Patrol на трасі. Фото: @Ahmed.Amwell

Tesla Cybertruck у наймогутнішій версії Cyberbeast потужністю понад 800 к.с. з неймовірними крутним моментом та прискоренням змагався на перегонах зі стареньким, але сильно модифікованим Nissan Patrol. Результат у драгрейсингу на чверть милі (402 м) виявився неочікуваними.

Про це повідомив Autoevolution.

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Автомобіль Nissan Patrol зазвичай їздить по пустелі. Але власник позашляховика, DMO Deejay з Великобританії, модифікував його, щоб видати приголомшливі 2000 к.с. Послідовна коробка передач дає потужність на всі чотири колеса.

Nissan Patrol. Фото: @Ahmed.Amwell

Тим часом Tesla Cyberbeast приводиться в рух трьома електродвигунами, які генерують загалом 845 к.с. Він розганяється до 100 км/год лише за 2,6 сек. Отже, миттєвий крутний момент електромобіля повинен змусити його летіти прямо з місця.

Tesla Cyberbeast. Фото: @Ahmed.Amwell

Відразу після старту Cybertruck набирав обертів та вирвався уперед, але незабаром Patrol перетворюється на ракету та перетинає фінішну лінію першим. Переможець святкує так, ніби він щойно виграв чемпіонат світу з драгрейсингу. Його можна зрозуміти: не щодня вдається перемогти Cyberbeast.

Раніше Cybertruck показав свою повну безпорадність на бездоріжжі в Техасі. Також ми писали, чому господарі Tesla Cybertruck скаржаться на дорогий пікап.