П'ять важливих обіцянок Ілона Маска щодо Cybertruck, які не були виконані

Ілон Маск та Cybertruck. Фото: cnbc.com

У 2019 році під час першого анонсу Tesla Cybertruck гендиректор компанії Ілон Маск змалював великі перспективи для свого електричного пікапа. Але минули роки, а деякі важливі обіцянки бізнесмена досі не реалізовані.

Про це написав Elbuz.

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Дуже дорого

Маск заявляв, що базова версія Cybertruck коштуватиме 39 900 доларів, просунутіші комплектації — 49 900 та 69 900 доларів. Втім, сьогодні найдешевшу версію пропонують за 100 000 доларів.

У 2023 році Tesla оголосила, що найдоступніша модель пропонуватиметься за 60 990 доларів, але вона з'явиться лише у 2025 році.

Дуже мало

П'ять років тому Маск говорив, що просунута тримоторна версія Cybertruck проїжджатиме без підзарядки близько 800 км. Сьогодні найвитриваліша модель пікапа долає лише 512 км.

Tesla планує випустити пристрій, який збільшуватиме запас ходу до 757 км. Аксесуар випустять у 2025 році, його ціна становитиме 16 000 доларів.

Без квадроцикла

У 2019 році Ілон Маск обіцяв разом з Cybertruck випустити квадроцикл Tesla Cyberquad.

У підсумку вийшла лише дитяча версія Cyberquad за 1900 доларів (сьогодні — 1650 доларів ).

Ця яхта не попливе

Маск стверджував, що пікап буде здатним перетинати річки, озера та спокійні моря.

Насправді Cybertruck оснащений лише режимом броду, що дозволяє долати водні перешкоди глибиною до 76 см протягом обмеженого часу.

Танковий розворот не вдався

У 2021 році Маск заявляв, що Cybertruck отримає чотири двигуни (по одному на кожне колесо), що дозволить йому повертатися на 360 градусів як танк та рухатися по діагоналі, як крабу.

Цієї функції у пікапа немає досі й, судячи з заяв інженерів Tesla, не буде ніколи.

Раніше автовласник перевірив, чи може Tesla Cybertruck плавати. Також Cybertruck змагався з Chevrolet Silverado у перетягуванні каната.