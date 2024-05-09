Tesla Cybertruck серії Foundation отримав нові опції — що змінилося

Cybertruck Foundation Series. Фото: teslarati.com

Електричний пікап отримав новий колір інтер’єру та комбінацію коліс із шинами, яка збільшила запас ходу. Вперше про зміни написав користувач соцмережі X Соєр Меррітт.

Про це повідомив CarBuzz.

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Запас ходу

У новому 20-дюймовому дизайні коліс Core та аеродинамічних накладках використовується змінений малюнок протектора та інша гумова суміш.

Це збільшує запас ходу повнопривідної версії до 547 км (проти 512 км з попередніми шинами) та для тримоторної Cyberbeast до 515 км (484 км). Також стверджується, що дорожні шини покращують комфорт і ефективність на дорозі.

Новий колір салону

Інтер’єр серії Cybertruck Foundation тепер можна вибрати за допомогою кольорової схеми салону Tactical Grey. Різниця незначна, але вона видаляє біле оздоблення панелі приладів та замінює його на вставку Tactical Grey, яка гармонує з рештою салону.

Фото: carbuzz.com

Доступність та ціни

Серія Foundation доступна лише для власників ранніх бронювань і вимагає премії в розмірі 20 000 доларів порівняно з базовою роздрібною ціною. Це означає, що Cyberbeast Foundation Series обійдеться покупцям у 120 000 доларів.

Раніше ми писали, що Tesla почала виправляти недоліки Cybertruck лише після початку продажів пікапа. Також розповідали, як дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911.