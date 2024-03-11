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Tesla Cybertruck протестували на швидкість та запас ходу — цікаві результати

11 березня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тестування Tesla Cybertruck на швидкість та запас ходу дали несподівані результати
На асфальті пікап показує найкращу швидкість. Фото: nypost.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Останнім часом до Tesla Cybertruck виникло багато запитань збоку автолюбителів. Але є одна річ, в якій пікап перевершує всіх — продуктивності автомобіля на прямих ділянках дороги.

Про це написав Cars Coops.

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Найшвидший пікап

Щоб оцінити потужність Cybertruck на прямій, експерти журналу Car and Driver отримали флагманську версію Cyberbeast з трьома електродвигунами загальною потужністю 845 к.с. Автомобіль оснастили шинами Goodyear Wrangler Territory RT розміром 285/65.

Час розгону моделі від 0 до 100 км/год склав лише 2,6 секунди. Це найкращий показник серед пікапів. Для порівняння, раніше Car and Driver тестував Rivian R1T та GMC Hummer EV, зафіксувавши час розгону до 100 км/год — 3 с та 3,3 с відповідно.

Лише три електромобілі, протестовані Car and Driver, були швидшими за Cybertruck, а саме: Tesla Model S Plaid (2,1 с), Lucid Air Sapphire (2,1 с) та Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2,4 с).

Під час заїздів максимальна швидкість Cybertruck становила 211 км/год.

Він також добре показав себе у спринті на роликах зі швидкістю 8-96 км/год, подолавши його за 2,8 с.

У спортивному режимі на швидкості 48-80 км/год та 80-113 км/год він показав час 1,5 с та 1,8 с відповідно.


 

Перевірка запасу ходу

За даними компанії Tesla, флагманський Cybertruck може проїхати 484 км на одному заряді. Car and Driver перевірив це твердження на шосе. Встановивши клімат-контроль на 22 ℃ й рухаючись зі швидкістю 121 км/год, вдалося подолати 402 км.

Хоча це далеко до 467 км, досягнутим Hummer EV, та 451 км, зафіксованим для чотиримоторного Rivian R1T, важливо відзначити, що, наприклад, Rivian був оснащений вуличними шинами, а не гумою для бездоріжжя, як Cybertruck.

Раніше ми писали, що Tesla почала виправляти недоліки Cybertruck лише після початку продажів пікапа. Також розповідали, як дизайнер об'єднав Tesla Cybertruck з Porsche 911.

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