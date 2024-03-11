Тестирование Tesla Cybertruck на скорость и запас хода дали неожиданные результаты

На асфальте пикап показывает лучшую скорость. Фото: nypost.com

В последнее время к Tesla Cybertruck возникло много вопросов со стороны автолюбителей. Но есть одна вещь, в которой пикап превосходит всех — производительность автомобиля на прямых участках дороги.

Об этом написал Cars Coops.

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Чтобы оценить мощность Cybertruck по прямой, эксперты журнала Car and Driver получили флагманскую версию Cyberbeast с тремя электродвигателями общей мощностью 845 л.с. Автомобиль оснастили шинами Goodyear Wrangler Territory RT размером 285/65.

Время разгона модели от 0 до 100 км/ч составило всего 2,6 секунды. Это самый лучший показатель среди пикапов. Для сравнения, ранее Car and Driver тестировал Rivian R1T и GMC Hummer EV, зафиксировав время разгона до 100 км/ч — 3 с и 3,3 с соответственно.

Лишь три электромобиля, протестированные Car and Driver, были быстрее Cybertruck, а именно: Tesla Model S Plaid (2,1 с), Lucid Air Sapphire (2,1 с) и Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo (2,4 с).

Во время заездов максимальная скорость Cybertruck составила 211 км/ч.

Он хорошо показал себя в спринте на роликах со скоростью 8-96 км/ч, преодолев его за 2,8 с.

В спортивном режиме на скорости 48-80 км/ч и 80-113 км/ч он показал время 1,5 и 1,8 с соответственно.

Проверка запаса хода

По данным компании Tesla, флагманский Cybertruck может проехать 484 км на одном заряде. Car and Driver проверил это утверждение на шоссе. Установив климат-контроль на 22 ℃ и двигаясь со скоростью 121 км/ч, удалось преодолеть 402 км.

Хотя это далеко до 467 км, достигнутым Hummer EV, и 451 км, зафиксированным для четырехмоторного Rivian R1T, важно отметить, что, например, Rivian был оснащен уличными шинами, а не резиной для бездорожья, как Cybertruck.

Ранее мы писали, что Tesla начала исправлять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа. Также рассказывали, как дизайнер объединил Tesla Cybertruck с Porsche 911.