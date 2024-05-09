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Tesla представила новые опции для Cybertruck Foundation Series — что получил пикап

9 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Tesla Cybertruck серии Foundation получил новые опции — что изменилось
Cybertruck Foundation Series. Фото: teslarati.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Электрический пикап получил новый цвет интерьера и комбинацию колес с шинами, увеличивающею запас хода. Впервые об изменениях написал пользователем соцсети X Сойер Мерритт.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Запас хода

В новом 20-дюймовом дизайне колес Core и аэродинамических накладках используется измененный рисунок протектора и другая резиновая смесь.

Это увеличивает запас хода полноприводной версии до 547 км (против 512 км с предыдущими шинами) и для трехмоторной Cyberbeast до 515 км (484 км). Также утверждается, что дорожные покрышки улучшают комфорт и эффективность на дороге.

 

Tesla представила новые опции для Cybertruck Foundation Series - получивший пикап - фото 1

Новый цвет салона

Интерьер серии Cybertruck Foundation теперь можно выбрать с помощью цветовой схемы салона Tactical Grey. Разница незначительна, но она убирает белую отделку приборной панели и заменяет ее на вставку Tactical Grey, которая гармонирует с остальным салоном.

 

Tesla представила новые опции для Cybertruck Foundation Series - получивший пикап - фото 2
Фото: carbuzz.com

Доступность и цены

Серия Foundation доступна только владельцам ранних бронирований и требует премии в размере 20 000 долларов по сравнению с базовой розничной ценой. Это означает, что Cyberbeast Foundation Series обойдется покупателям в 120 000 долларов.

Ранее мы писали, что Tesla начала исправлять недостатки Cybertruck только после начала продаж пикапа. Также рассказывали, как дизайнер объединил Tesla Cybertruck с Porsche 911.

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