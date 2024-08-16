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От цены до танкового разворота — невыполненные обещания Илона Маска о Cybertruck

16 августа 2024 21:30
Валентин Бандура - Редактор
Пять важных обещаний Илона Маска по Cybertruck, которые не были выполнены
Илон Маск и Cybertruck. Фото: cnbc.com
Валентин Бандура - Редактор

В 2019 году во время первого анонса Tesla Cybertruck гендиректор компании Илон Маск обрисовал большие перспективы для своего электрического пикапа. Но прошли годы, а некоторые важные обещания бизнесмена до сих пор не реализованы.

Об этом написал Elbuz.

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Очень дорого

Маск заявлял, что базовая версия Cybertruck будет стоить 39 900 долларов, более продвинутые комплектации — 49 900 и 69 900 долларов. Впрочем, сегодня самую дешевую версию предлагают за 100 000 долларов.

В 2023 году Tesla объявила, что самая доступная модель будет предлагаться за 60 990 долларов, но она появится только в 2025 году.

Очень мало

Пять лет назад Маск говорил, что продвинутая трехмоторная версия Cybertruck будет проезжать без подзарядки около 800 км. Сегодня самая выносливая модель пикапа преодолевает всего 512 км.

Tesla планирует выпустить устройство, увеличивающее запас хода до 757 км. Аксессуар будет выпущен в 2025 году, а его цена составит 16 000 долларов.

Без квадроцикла

В 2019 году Илон Маск обещал вместе с Cybertruck выпустить квадроцикл Tesla Cyberquad.

В итоге вышла только детская версия Cyberquad за 1900 долларов (сегодня – 1650 долларов).

Эта яхта не поплывет

Маск утверждал, что пикап будет способен пересекать реки, озера и спокойные моря.

На самом деле Cybertruck оснащен только режимом брода, позволяющим преодолевать водные помехи глубиной до 76 см в течение ограниченного времени.

Танковый разворот не удался

В 2021 году Маск заявлял, что Cybertruck получит четыре двигателя (по одному на каждое колесо), что позволит ему возвращаться на 360 градусов как танк и двигаться по диагонали как крабу.

Этой функции у пикапа нет до сих пор и, судя по заявлениям инженеров Tesla, не будет никогда.

Ранее автовладелец проверил, может ли Tesla Cybertruck плавать. Также Cybertruck соперничал с Chevrolet Silverado в перетягивании каната.

Илон Маск Tesla авто электрокары автомобиль електромобиль

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