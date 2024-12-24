Tesla просила 3000 доларів за ремонт Cybertruck — власник впорався сам за 25

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

Володіння нефарбованим автомобілем, покритим панелями з нержавіючої сталі, має свої переваги. У цьому переконався власник Cybertruck з Детройта після того, як інший автомобіль пом’яв двері з боку водія його електричного пікапа лише за кілька тижнів після купівлі новенької вантажівки.

Про це повідомив InsideEVs.

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Розмір шкоди

Вм’ятина була в нижній частині дверей на фабричній складці, яка тягнеться до задніх коліс. Позаяк це був абсолютно новий автомобіль, власник звернувся до центру Tesla, щоб отримати рахунок на ремонт. Оцінка склала аж 3000 доларів, з яких 828 доларів мали витратити на нову дверну панель, а решта — за роботу.

Фактичні витрати

Товариш власника спочатку спробував виправити вм’ятину за допомогою міцною присоски, але вона не трималася на панелі корпусу. Але на 100% спрацювала друга спроба з присоскою на нагрітій панелі. У підсумку ремонт Cybertruck обійшовся власнику у 25 доларів. Саме стільки коштував обід для приятеля, який виконав усю цю роботу.

Раніше найпотужніша версія Tesla Cybertruck програла на треку старому японському авто. Також ми писали, як Tesla Cybertruck переоцінив свої позашляхові можливості та вкотре осоромився.