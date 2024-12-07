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Власник Tesla Cybertruck отримав приголомшливий рахунок за ремонт

7 грудня 2024 08:15
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вартість ремонту Tesla Cybertruck вразила власника — деталі інциденту
Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Власник Tesla Cybertruck вперше був шокований після того, як виявив, що з його електричної вантажівки тече олива. Друге потрясіння він отримав, коли дізнався про вартість ремонту.

Про це написав Motor Biscuit.

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Калюжа оливи

Джоуї Арровуд зі штату Мічиган проїхав лише 14 500 км на своєму Cybertruck, як авто знадобився перший серйозний ремонт. При цьому власник їздив на пікапі лише місцевими ґрунтовими дорогами, але нещодавно виявив під своїм електрокаром калюжу оливи.

Ймовірно, маленький камінь випадково встромився між заднім підрамником та коробкою передач. Це могло спричинити невеликий отвір в алюмінієвому корпусі, що спричинило витік оливи.

Ціна ремонту

Наразі потрібно замінити весь задній привід за 7660,55 долара. Сервісний центр Tesla відмовляється ремонтувати електричний пікап, якщо Арровуд не заплатить їм або не подасть заяву про страхове відшкодування. 

Cybertruck має обмежену гарантію на додаткову систему безпеки, іржу кузова, акумулятор та привід. Але Джоуї не пощастило, адже гарантія не поширюється на будь-які пошкодження, спричинені їздою бездоріжжям.

У підсумку його випадок доповнив список дрібних проблем Cybertruck, які призводять до божевільних витрат на ремонт.

Раніше ми писали, що найпотужніша версія Tesla Cybertruck програла на треку старому японському авто. Також розповідали, як Cybertruck переоцінив свої позашляхові можливості та вкотре осоромився.

ремонт Tesla електрокари проблеми ціни електромобіль

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