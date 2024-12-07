Стоимость ремонта Tesla Cybertruck поразила владельца — детали инцидента

Tesla Cybertruck. Фото: caranddriver.com

Владелец Tesla Cybertruck впервые был шокирован после того, как обнаружил, что из его электрического грузовика течет масло. Второе потрясение он получил, когда узнал стоимость ремонта.

Об этом написал Motor Biscuit.

Читайте также:

Лужа масла

Джоуи Арровуд из штата Мичиган проехал только 14 500 км на своем Cybertruck, как авто понадобился первый серьезный ремонт. При этом владелец ездил на пикапе только по местным грунтовым дорогам, но недавно обнаружил под своим электрокаром лужу масла.

Вероятно, маленький камень случайно вонзился между задним подрамником и коробкой передач. Это могло вызвать небольшое отверстие в алюминиевом корпусе, что повлекло за собой утечку масла.

Цена ремонта

Теперь нужно заменить весь задний привод за 7660,55 доллара. Сервисный центр Tesla отказывается ремонтировать электрический пикап, если Арровуд не заплатит им или не подаст заявление о страховом возмещении.

Cybertruck имеет ограниченную гарантию на дополнительную систему безопасности, ржавчину кузова, аккумулятор и привод. Но Джоуи не повезло, ведь гарантия не распространяется на какие-либо повреждения, вызванные ездой по бездорожью.

В итоге его случай дополнил список мелких проблем Cybertruck, приводящих к безумным расходам на ремонт.

Ранее мы писали, что самая мощная версия Tesla Cybertruck проиграла на треке старому японскому авто. Также рассказывали, как Cybertruck переоценил свои внедорожные возможности и в который раз оконфузился.