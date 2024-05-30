Tesla Cybertruck опять оконфузился, когда не смог проехать небольшую реку

Cybertruck на воде. Фото: Tesla

Новое видео на YouTube демонстрирует, как Tesla Cybertruck при попытке пересечь небольшую реку в Калифорнии намертво застрял между водоемом и берегом. Спастись из неловкой ситуации электромобиль смог лишь с помощью полноразмерного пикапа Chevrolet Silverado.

Об этом сообщила Daily Mail.

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Что случилось

Футуристический Cybertruck сняли на камеру при попытке пересечь водоем в каньоне Азуса. На видео видно, как угловатый автомобиль застрял в реке.

Водитель сначала едет вперед, но буксует. Затем пытается сдать назад, но и эта попытка окончилась полным провалом.

По словам пользователя YouTube, только пикап Chevrolet Silverado помог извлечь Cybertruck после неоднократных попыток последнего разогнаться над водой.

Как отреагировали пользователи сети

Комментаторы высмеяли водителя за то, что он пытался воспользоваться инновационным транспортным средством, чтобы пересечь водоем.

"Одна проблема, которую я заметил в Cybertruck, — он слишком жесткий для своей колесной базы. Когда колеса так далеко друг от друга, нужна дополнительная подвеска. Иначе это просто высокая машина", — написал Деррик Фиш.

"Я бы не брал 100-тысячный грузовик в такую реку. Во-первых, он электрический, поэтому я бы об этом волновался. Во-вторых, то, что он имеет 1000 лошадиных сил и тонну крутящего момента, не означает, что он может что-то делать", — отметил Зейн Диконски.

Ранее Cybertruck показал свою полную беспомощность на бездорожье в Техасе. Также мы писали, почему хозяева Tesla Cybertruck жалуются на дорогой пикап.