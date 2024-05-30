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Tesla Cybertruck переоцінив свої позашляхові можливості та вкотре осоромився

30 травня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Tesla Cybertruck вкотре осоромився, коли не зміг проїхати невеличку річку
Cybertruck на воді. Фото: Tesla
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Нове відео на YouTube демонструє, як Tesla Cybertruck під час спроби перетнути невеличку річку в Каліфорнії намертво застряг між водоймою та берегом. Врятуватися з незручної ситуації електромобіль зміг лише за допомогою повнорозмірного пікапа Chevrolet Silverado.

Про це повідомила Daily Mail.

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Що трапилося

Футуристичний Cybertruck зняли на камеру під час спроби перетнути водойму в каньйоні Азуса. На відео видно, як незграбний автомобіль застряг у річці.

Водій спочатку їде вперед, але буксує. Потім намагається здати назад, але й ця спроба закінчилася повним провалом.

За словами користувача YouTube, лише пікап Chevrolet Silverado допоміг витягти Cybertruck після неодноразових спроб останнього розігнатися над водою.

 

Як відреагували користувачі мережі

Коментатори висміяли водія за те, що він намагався скористатися інноваційним транспортним засобом, щоб перетнути водойму.

"Одна проблема, яку я помітив у Cybertruck — він надто жорсткий для своєї колісної бази. Коли колеса так далеко одне від одного, потрібна додаткова підвіска. Інакше це просто висока машина", — написав Деррік Фіш.

"Я б не брав 100-тисячну вантажівку в таку річку. По-перше, він електричний, тому я б про це хвилювався. По-друге, те, що він має 1000 кінських сил та тонну крутного моменту, не означає, що він може щось робити", — зазначив Зейн Дзіконські.

Раніше Cybertruck показав свою повну безпорадність на бездоріжжі в Техасі. Також ми писали, чому господарі Tesla Cybertruck скаржаться на дорогий пікап.

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