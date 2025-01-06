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Tesla лише друга — найкращий виробник електрокарів уже не в США

6 січня 2025 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Tesla на другому місці — з’явився новий лідер у виробництві електрокарів
BYD Atto 3. Фото: insideevs.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У 2024 році китайська BYD випустила більше електромобілів, ніж Tesla, хоча компанія Ілона Маска все ще мала невелику перевагу в річних продажах авто внаслідок реалізації своїх старих електрокарів. Як зміниться ситуація на глобальному ринку електричних автомобілів у 2025 році?

Про це написав InsideEVs.

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Tesla у протистоянні з BYD

У 2024 році Tesla випустила 1 773 443 електромобілі, водночас BYD виробила 1 777 965 одиниць авто, що приблизно на 4 500 більше, ніж американський конкурент. А ще у 2023 році Tesla мала значну перевагу: 1 850 000 проти 1 600 000.

Tesla проти BYD: виробництво

Tesla проти BYD: виробництво 2024.
Інфографіка: insideevs.com

У 2024 році Tesla стикнулася зі слабким попитом через застарілу лінійку моделей та посилену конкуренцію. Постачання авто знизилося в перших двох кварталах, а річні продажі впали вперше в історії.

Компанія покладається на дві масові моделі — кросовер Model Y та седан Model 3. А пікап Cybertruck виявився надто дорогим та незвичайним, щоб істотно стимулювати продажі. Поляризована політична діяльність генерального директора Tesla Ілона Маска, ймовірно, також не допомагає компанії в США.

Масовий електромобіль Tesla Model 3.
Tesla Model 3. Фото: insideevs.com

Для порівняння, BYD збільшив виробництво електромобілів на 12% у 2024 році, продовжуючи експансію на нові ринки. А загальні продажі зросли на 41% до 4 270 000 одиниць. Компанія також виробляє підзарядні гібриди. При цьому BYD розпочала свою діяльність як виробник акумуляторів ще у 1990-х, й в останні роки агресивно розширює свій бізнес електромобілів.

Tesla проти BYD: продажі

Tesla проти BYD: продажі 2024.
Інфографіка: insideevs.com

Втім, Tesla продала у 2024 році 1 790 000 електричних авто, а BYD — лише 1 650 000 одиниць. Очевидно, що компанія Ілона Маска продала тисячі електрокарів, виготовлених ще у 2023 році.

Але немає жодних сумнівів, що BYD має імпульс на своєму боці. BYD продала 595 413 електромобілів у останньому кварталі 2024 року, у той час, як Tesla – 495 570. Хоча це рекорд, Tesla поступилася BYD майже на 100 000 одиниць.

Tesla та BYD у 2025 році

Ключове питання: чи BYD відступить у 2025 році, а Tesla відновить зростання? BYD стикається з викликами через мита на китайські електромобілі, що може закрити його доступ до ринку США. Водночас Tesla планує випустити нові моделі, зокрема оновлену Model Y, що може допомогти їй конкурувати з BYD.

Раніше ми писали, чому українці відмовляються від китайських автомобілів. Також ми розповідали історію, як сервіс Tesla хотів 3000 доларів за ремонт Cybertruck, але власник самотужки впорався за 25.

США Китай Ілон Маск Tesla авто електрокари автомобіль електромобіль

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