Tesla на другому місці — з’явився новий лідер у виробництві електрокарів

BYD Atto 3. Фото: insideevs.com

У 2024 році китайська BYD випустила більше електромобілів, ніж Tesla, хоча компанія Ілона Маска все ще мала невелику перевагу в річних продажах авто внаслідок реалізації своїх старих електрокарів. Як зміниться ситуація на глобальному ринку електричних автомобілів у 2025 році?

Про це написав InsideEVs.

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Tesla у протистоянні з BYD

У 2024 році Tesla випустила 1 773 443 електромобілі, водночас BYD виробила 1 777 965 одиниць авто, що приблизно на 4 500 більше, ніж американський конкурент. А ще у 2023 році Tesla мала значну перевагу: 1 850 000 проти 1 600 000.

Tesla проти BYD: виробництво

Інфографіка: insideevs.com

У 2024 році Tesla стикнулася зі слабким попитом через застарілу лінійку моделей та посилену конкуренцію. Постачання авто знизилося в перших двох кварталах, а річні продажі впали вперше в історії.

Компанія покладається на дві масові моделі — кросовер Model Y та седан Model 3. А пікап Cybertruck виявився надто дорогим та незвичайним, щоб істотно стимулювати продажі. Поляризована політична діяльність генерального директора Tesla Ілона Маска, ймовірно, також не допомагає компанії в США.

Tesla Model 3. Фото: insideevs.com

Для порівняння, BYD збільшив виробництво електромобілів на 12% у 2024 році, продовжуючи експансію на нові ринки. А загальні продажі зросли на 41% до 4 270 000 одиниць. Компанія також виробляє підзарядні гібриди. При цьому BYD розпочала свою діяльність як виробник акумуляторів ще у 1990-х, й в останні роки агресивно розширює свій бізнес електромобілів.

Tesla проти BYD: продажі

Інфографіка: insideevs.com

Втім, Tesla продала у 2024 році 1 790 000 електричних авто, а BYD — лише 1 650 000 одиниць. Очевидно, що компанія Ілона Маска продала тисячі електрокарів, виготовлених ще у 2023 році.

Але немає жодних сумнівів, що BYD має імпульс на своєму боці. BYD продала 595 413 електромобілів у останньому кварталі 2024 року, у той час, як Tesla – 495 570. Хоча це рекорд, Tesla поступилася BYD майже на 100 000 одиниць.

Tesla та BYD у 2025 році

Ключове питання: чи BYD відступить у 2025 році, а Tesla відновить зростання? BYD стикається з викликами через мита на китайські електромобілі, що може закрити його доступ до ринку США. Водночас Tesla планує випустити нові моделі, зокрема оновлену Model Y, що може допомогти їй конкурувати з BYD.

Раніше ми писали, чому українці відмовляються від китайських автомобілів. Також ми розповідали історію, як сервіс Tesla хотів 3000 доларів за ремонт Cybertruck, але власник самотужки впорався за 25.