В ЄС впали ціни на електрокари, а в Україні зріс попит на них

2025 Renault Dacia. Фото: netcarshow.com

Європейські автовиробники змушені знижувати ціни на свої електромобілі, щоб стимулювати попит на них та збільшити продажі. Так вони реагують на нові екологічні вимоги Євросоюзу щодо досягнення цілей зменшення викидів CO2 до 2025 року.

Про це повідомив Укравтопром.

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Парад щедрот

Бренд Renault Dacia знизив у Франції ціну на свій електромобіль Spring на 2000 євро. Таким чином ціна Dacia Spring на внутрішньому ринку тепер починається від 16 900 євро. Дешевша модель має менший двигун потужністю 33 кВт, але зберігає той самий запас ходу у 225 км.

У такий спосіб Renault Dacia має на меті конкурувати з китайською Leapmotor, яка пропонує модель T03 за 14 900 після зменшення ціни на 4000 євро.

Volkswagen також урізав ціни, пропонуючи свій компактний електромобіль ID3 на ринках Франції та Німеччини за ціною менше як 30 000 євро.

Український ринок електрокарів

У грудні 2024 року українці придбали майже 3800 електромобілів, що на 18% менше, ніж у грудні 2023. З цієї кількості понад 3600 легкових (зниження на 20%) та 124 комерційних (зростання на 59%).

Попри падіння в грудні, за весь 2024 рік автопарк України поповнили понад 51 700 одиниць електрокарів. Це на 38% більше, ніж у 2023 році. Частка нової техніки при цьому становить 20%.

Легкових авто — 50458 од. (+37%)

Комерційних авто — 1264 од. (+64%)

Електробусів — 2 од.

Раніше експерти пояснили, чому спільний електрокар Sony та Honda приречений на провал. Також ми писали, що у 2024 році Tesla опинилася лише на другому місці серед найкращих виробників електричних автомобілів.