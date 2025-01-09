Чому новий електромобіль Sony та Honda провалиться — чотири причини

Чому спільний електрокар Sony та Honda приречений на провал
Компанії Honda та Sony представили свій перший розумний електромобіль Afeela 1 на форумі CES 2025. Спільне підприємство Sony Honda Mobility вже розпочало приймати попередні замовлення на модель від мешканців Каліфорнії.
Втім, експерти зі Slash Gear дуже скептично оцінюють перспективи.
Зависока ціна
Автомобіль Afeela 1 матиме дві різні комплектації: Origin коштуватиме 89 900 доларів, а Signature — 102 900 доларів. Це може миттю відштовхнути багатьох потенційних покупців.
Ті, хто цікавиться електромобілями, знають, що на вибір є дешевші моделі, яким вже довіряють. Наприклад, Slash Gear після тесту поставив 9 балів з 10 електрокару Lucid Air Pure 2024 року, який коштує 77 400 доларів. Й це лише один прикладів з багатьох.
Більше сенсу вибрати дешевшу модель, яка вже була схвалена клієнтом, ніж вносити депозит за Afeela 1, який ще не пройшов випробування споживачами.
Обмежена доступність
Виробництво Afeela 1 почнеться лише в цьому році, а поставки очікуються в середині 2026-го. З такою кількістю електричних седанів вже доступних для придбання, не дуже зручно півтора року чекати на один. До того ж поки що продажі Afeela 1 обмежені лише американською Каліфорнією.
Можливо, Sony Honda Mobility намагається відтворити ексклюзивність, яка викликала ажіотаж навколо ранніх моделей Tesla? Але це було ще у 2008 році, сьогодні ж ринок електромобілів дуже насичений.
Нудний дизайн
Afeela 1 має найбільш непоказний, універсальний дизайн седана EV. Немає жодних деталей чи стилю, щоб відрізнити його від будь-якого електричного седана інших виробників.
Відкладені функції
Afeela 1 матиме багато функцій, які пов’язують водіїв із автомобілем. Зокрема 40 датчиків, які контролюють оточення та забезпечують безпеку; особистий агент, який розмовляє з водієм; розширено систему розваг із захопливим звуком та технологією шумозаглушення.
Але, здається, що ці функції все ще знаходяться в розробці. Існує ймовірність того, ці системи можуть бути недоступними на час першого випуску автомобіля.
Раніше ми писали, що Toyota випустить новий електромобіль Suzuki. Також повідомлялося, що найпопулярніший в Україні електромобіль Nissan Leaf отримає суттєве оновлення у 2025 році.
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