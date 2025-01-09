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Чому спільний електрокар Sony та Honda приречений на провал

9 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому новий електромобіль Sony та Honda провалиться — чотири причини
Електромобіль Afeela 1. Фото: shm-afeela.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Компанії Honda та Sony представили свій перший розумний електромобіль Afeela 1 на форумі CES 2025. Спільне підприємство Sony Honda Mobility вже розпочало приймати попередні замовлення на модель від мешканців Каліфорнії.

Втім, експерти зі Slash Gear дуже скептично оцінюють перспективи.

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Зависока ціна

Автомобіль Afeela 1 матиме дві різні комплектації: Origin коштуватиме 89 900 доларів, а Signature — 102 900 доларів. Це може миттю відштовхнути багатьох потенційних покупців.

Ті, хто цікавиться електромобілями, знають, що на вибір є дешевші моделі, яким вже довіряють. Наприклад, Slash Gear після тесту поставив 9 балів з 10 електрокару Lucid Air Pure 2024 року, який коштує 77 400 доларів. Й це лише один прикладів з багатьох.

Більше сенсу вибрати дешевшу модель, яка вже була схвалена клієнтом, ніж вносити депозит за Afeela 1, який ще не пройшов випробування споживачами.

Обмежена доступність

Інтер’єр електромобіля Afeela 1.
Фото: shm-afeela.com

Виробництво Afeela 1 почнеться лише в цьому році, а поставки очікуються в середині 2026-го. З такою кількістю електричних седанів вже доступних для придбання, не дуже зручно півтора року чекати на один. До того ж поки що продажі Afeela 1 обмежені лише американською Каліфорнією.

Можливо, Sony Honda Mobility намагається відтворити ексклюзивність, яка викликала ажіотаж навколо ранніх моделей Tesla? Але це було ще у 2008 році, сьогодні ж ринок електромобілів дуже насичений.

Нудний дизайн

Afeela 1 має найбільш непоказний, універсальний дизайн седана EV. Немає жодних деталей чи стилю, щоб відрізнити його від будь-якого електричного седана інших виробників.

Відкладені функції

Afeela 1 матиме багато функцій, які пов’язують водіїв із автомобілем. Зокрема 40 датчиків, які контролюють оточення та забезпечують безпеку; особистий агент, який розмовляє з водієм; розширено систему розваг із захопливим звуком та технологією шумозаглушення.

Але, здається, що ці функції все ще знаходяться в розробці. Існує ймовірність того, ці системи можуть бути недоступними на час першого випуску автомобіля.

Раніше ми писали, що Toyota випустить новий електромобіль Suzuki. Також повідомлялося, що найпопулярніший в Україні електромобіль Nissan Leaf отримає суттєве оновлення у 2025 році.

авто електрокари технології автомобіль електромобіль Honda

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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