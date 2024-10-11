Tesla Cybercab — Маск презентував "кібертаксі"

"Роботаксі" Tesla Cybercab. Фото: X / Tesla

Гендиректор компанії Tesla Ілон Маск презентував довгоочікуване роботаксі, яке отримало назву Cybercab. Авто повністю без керма та педалей, а його вартість становитиме менше ніж 30 тисяч доларів.

Про це повідомляє Tesla та Reuters.

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Маск розповів, що новітнє роботаксі запустять у виробництво у 2026 році, а коштуватиме воно менш як 30 тисяч доларів. Він також наголосив, що експлуатація такої автівки вартуватиме 20 центів за милю. Транспортний засіб індуктивно заряджатиметься бездротовим способом.

Відомо, що це авто отримало футуристичний дизайн у стилі Cybertruck з дверима, які відкриваються вгору. Зазначається, що в салоні розраховані місця лише на двох людей, а в прототипі нема керма, педалей та розетки. Управління автомобілем здійснюється за допомогою штучного інтелекту.

NEWS: Tesla has just released brand new 4K images of its Cybercab.



Below is a thread of them all 🧵 pic.twitter.com/oqfsYetJ8m — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Крім того, мільярдер переконаний, що такі автономні автомобілі будуть в 10-20 разів безпечнішими, ніж транспортні засоби, керовані людиною. Крім того, вони дуже економні. Інших деталей про Cybercab наразі більше немає.

BREAKING: Here is the first look at Tesla’s Cybercab.



IT LOOKS SICK IN PERSON!! pic.twitter.com/V2rkKsjNqz — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Також Reuters пише, що Маск планує створити парк самокерованих таксі Tesla, які пасажири зможуть викликати через застосунок. Приватні власники Tesla також зможуть заробляти гроші на застосунку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

Нагадаємо, нещодавно писали, який автомобіль в особистій колекції Ілона Маска найдорожчий. Станом на 2024 рік таким автомобілем став Lotus Esprit майже за 1 млн доларів під назвою Wet Nellie (Мокра Неллі).