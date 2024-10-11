Tesla Cybercab — Маск презентовал "кибертакси"

Без руля и педалей — Маск показал "кибертакси" от Tesla
Гендиректор компании Tesla Илон Маск презентовал долгожданное роботокси, которое получило название Cybercab. Авто полностью без руля и педалей, а его стоимость составит менее 30 тысяч долларов.
Об этом сообщает Tesla и Reuters.
Tesla Cybercab — особенности нового авто
Маск рассказал, что новейшее роботокси запустят в производство в 2026 году, а будет стоить оно менее 30 тысяч долларов. Он также подчеркнул, что эксплуатация такого автомобиля будет стоить 20 центов за милю. Транспортное средство будет индуктивно заряжаться беспроводным способом.
Robotaxi details pic.twitter.com/AVSoysc6pS— Tesla (@Tesla) October 11, 2024
Известно, что этот автомобиль получил футуристический дизайн в стиле Cybertruck с открывающейся вверх дверью. Отмечается, что в салоне рассчитаны места только на двоих, а в прототипе нет руля, педалей и розетки. Управление автомобилем осуществляется с помощью искусственного интеллекта.
NEWS: Tesla имеет только реализованный новый 4K изображения из его Cybercab.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024
Это thread of them all 🧵 pic.twitter.com/oqfsYetJ8m
Кроме того, миллиардер убежден, что такие автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее транспортных средств, управляемых человеком. Кроме того, они очень экономны. Других деталей о Cybercab больше нет.
BREAKING: Здесь есть первый вид на Tesla's Cybercab.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024
IT LOOKS SICK IN PERSON!! pic.twitter.com/V2rkKsjNqz
Также Reuters пишет, что Маск планирует создать парк самоуправляемого такси Tesla, которые пассажиры смогут вызвать через приложение. Частные владельцы Tesla также смогут зарабатывать деньги в приложении, указывая свои автомобили как роботакси.
Напомним, недавно писали, какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой. По состоянию на 2024 год таким автомобилем стал Lotus Esprit почти за 1 млн долларов под названием Wet Nellie (Мокрая Нелли).
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