Tesla Cybercab — Маск презентовал "кибертакси"

"Роботакси" Tesla Cybercab. Фото: X/Tesla

Гендиректор компании Tesla Илон Маск презентовал долгожданное роботокси, которое получило название Cybercab. Авто полностью без руля и педалей, а его стоимость составит менее 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает Tesla и Reuters.

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Tesla Cybercab — особенности нового авто

Маск рассказал, что новейшее роботокси запустят в производство в 2026 году, а будет стоить оно менее 30 тысяч долларов. Он также подчеркнул, что эксплуатация такого автомобиля будет стоить 20 центов за милю. Транспортное средство будет индуктивно заряжаться беспроводным способом.

Известно, что этот автомобиль получил футуристический дизайн в стиле Cybertruck с открывающейся вверх дверью. Отмечается, что в салоне рассчитаны места только на двоих, а в прототипе нет руля, педалей и розетки. Управление автомобилем осуществляется с помощью искусственного интеллекта.

NEWS: Tesla имеет только реализованный новый 4K изображения из его Cybercab.



Это thread of them all 🧵 pic.twitter.com/oqfsYetJ8m — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Кроме того, миллиардер убежден, что такие автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее транспортных средств, управляемых человеком. Кроме того, они очень экономны. Других деталей о Cybercab больше нет.

BREAKING: Здесь есть первый вид на Tesla's Cybercab.



IT LOOKS SICK IN PERSON!! pic.twitter.com/V2rkKsjNqz — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Также Reuters пишет, что Маск планирует создать парк самоуправляемого такси Tesla, которые пассажиры смогут вызвать через приложение. Частные владельцы Tesla также смогут зарабатывать деньги в приложении, указывая свои автомобили как роботакси.

Напомним, недавно писали, какой автомобиль в личной коллекции Илона Маска самый дорогой. По состоянию на 2024 год таким автомобилем стал Lotus Esprit почти за 1 млн долларов под названием Wet Nellie (Мокрая Нелли).