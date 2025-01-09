Почему новый электромобиль Sony и Honda провалится — четыре причины

Электромобиль Afeela 1. Фото: shm-afeela.com

Компании Honda и Sony представили свой первый умный электромобиль Afeela 1 на форуме CES 2025. Совместное предприятие Sony Honda Mobility уже начало принимать предварительные заказы на модель от жителей Калифорнии.

Впрочем, эксперты из Slash Gear очень скептически оценивают перспективы.

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Завышенная цена

Автомобиль Afeela 1 будет иметь две разные комплектации: Origin будет стоить 89 900 долларов, а Signature — 102 900 долларов. Это может мигом оттолкнуть многих потенциальных покупателей.

Те, кто интересуется электромобилями, знают, что на выбор есть более дешевые модели, которым уже доверяют. Например, Slash Gear после теста поставил 9 баллов из 10 электрокару Lucid Air Pure 2024 года, который стоит 77 400 долларов. И это лишь один пример из многих.

Больше смысла выбрать более дешевую модель, уже одобренную клиентами, чем вносить депозит за Afeela 1, который еще не прошел испытания потребителями.

Ограниченная доступность

Фото: shm-afeela.com

Производство Afeela 1 начнется лишь в этом году, а поставки ожидаются в середине 2026-го. С таким количеством электрических седанов уже доступных для приобретения, не очень удобно полтора года ждать одного. К тому же пока что продажи Afeela 1 ограничены лишь американской Калифорнией.

Возможно, Sony Honda Mobility пытается воссоздать эксклюзивность, которая вызвала ажиотаж вокруг ранних моделей Tesla? Но это было еще в 2008 году, сегодня же рынок электромобилей очень насыщен.

Скучный дизайн

Afeela 1 имеет наиболее невзрачный, универсальный дизайн седана EV. Нет никаких деталей или стиля, чтобы отличить его от любого электрического седана других производителей.

Отложенные функции

Afeela 1 будет иметь много функций, которые связывают водителей с автомобилем. В частности 40 датчиков, контролирующие окружение и обеспечивают безопасность; личный агент, который разговаривает с водителем; расширенная система развлечений с захватывающим звуком и технологией шумоподавления.

Но, кажется, что эти функции все еще находятся в разработке. Существует вероятность того, эти системы могут быть недоступными на время первого выпуска автомобиля.

Ранее мы писали, что Toyota выпустит новый электромобиль Suzuki. Также сообщалось, что самый популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf получит существенное обновление в 2025 году.