Какие обновления получит самый популярный в Украине электромобиль в 2025 году

Концепт Nissan Chill Out. Фото: motorshow.me

Следующее поколение электромобиля Nissan Leaf будет переосмыслено и адаптировано к современным вкусам автомобилистов. Ожидается, что новый Leaf дебютирует в 2025-м как модель 2026 модельного года.

Об этом написал Motortrend.

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Время перемен

Первые признаки того, что все может измениться, появились, когда летом 2022 года Nissan показала три концептуальных автомобиля, один из которых — Chill Out — послужит основой для Leaf 2026.

Рисунки, представленные для европейских патентов, показывают привлекательный 4-дверный кроссовер в стиле купе. Быстрая линия крыши и подстриженная хвостовая часть придают ему нечеткие оттенки Polestar или Mustang Mach-E. Но гладкая передняя часть с разведенными крыльями светодиодных фар явно вдохновлена электрическим кроссовером Nissan Ariya.

Nissan задумал концепцию Chill Out как мобильную комнату, где можете отдохнуть, пока автомобиль едет сам. Ожидается ЖК-панель на всю ширину и люк в полный рост. Плюс новый Leaf, вероятно, будет иметь общие элементы интерьера с Ariya.

Какими будут цены

Говорят, что Leaf сохранит свою идентичность недорогого электромобиля, но с изысканным стилем кроссовера, который понравится молодым автолюбителям.

Несомненно, он станет важной моделью в Европе, где автопроизводители сражаются с наплывом недорогих китайских электромобилей.

По данным Automotive News Europe, Nissan модернизирует свой завод в Сандерленде, Англия, чтобы производить до 100 000 Leaf в год.

Примерная цена модели составит 33 000 долларов.

Фото: motorshow.me

Платформа и запас хода

Ожидается, что у нового Leaf будет платформа CMF-EV от Ariya, что позволит использовать двойной полный привод. Кроме того, батарея нового Leaf будет иметь на 30% большую плотность энергии. Nissan сообщил дилерам ожидать примерно 25% улучшения запасом хода по сравнению с имеющимся 340 км.

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