Какие электромобили покупали украинцы в феврале 2024 года — борьба Tesla против Nissan

У Tesla есть шансы обойти Nissan в Украине. Фото: motortrend.com

В феврале украинцы приобрели 6,1 тыс. новых и подержанных электромобилей. Это на 166,2% больше, чем было в аналогичный период прошлого года, и на 10% превышает показатель января 2024 года.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Но самые интересные события развернутся в марте, потому что сейчас в Украине предложение по продаже электрокаров в четыре раза превышает количество таких транспортных средств, купленных в прошлом месяце.

Структура украинского рынка электрокаров в феврале 2024 г.

Импортированные электрокары с пробегом — 53,6% (3282 первых регистраций).

Перепродажи подержанных электрических автомобилей на внутреннем рынке — 29,9% (1829).

Новые электромобили — 16,5% (1009).

Впервые новым электрокарам удалось пересечь рубеж в тысячу единиц проданных машин за месяц. Пока это исторический максимум.

Внутренние перепродажи

Nissan уже почти 10 лет удерживает первенство на украинском рынке электромобилей. Но его понемногу догоняет Tesla, которая из-за постепенного снижения цен на свои электрокары становится доступнее для массового потребителя.

ТОП-5 подержанных электрокаров на внутреннем рынке

Nissan Leaf — 457 единиц. Tesla Model 3 — 190 ед. Volkswagen ID.4 — 134 ед. Tesla Model Y — 114 ед. Volkswagen e-Golf — 94 ед.

Импорт электрокаров с пробегом

В этом сегменте первенство получила Tesla, ведь на первую регистрацию в прошлом месяце было продано 924 электромобиля Model 3, Model Y, Model S и Model X. Но популярность среди отдельных моделей авто до сих пор удерживает Nissan Leaf.

ТОП-5 импортных электрокаров с пробегом

Nissan Leaf — 476 ед. Tesla Model 3 — 405 ед. Tesla Model Y — 313 ед. Volkswagen e-Golf — 223 ед. Hyundai Kona — 178 ед.

Новые электромобили

Лидерство в сегменте держит Volkswagen — 320 проданных новых электромобилей (почти 32% от общего количества). Также среди самых популярных моделей первое место до сих пор прочно занимает Volkswagen ID.4 с большим отрывом от других участников гонки.

ТОП-5 новых электрокаров

Volkswagen ID.4 — 271 ед.

Honda e:NS1 — 102 ед.

BYD Song Plus — 98 ед.

Nissan Ariya — 90 ед.

Honda M-NV — 53 ед.

Ранее мы сообщали о самых дешевых новых и подержанных электромобилях, которые можно купить в Украине прямо сейчас.