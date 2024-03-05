Які електромобілі купували українці у лютому 2024 року — боротьба Tesla проти Nissan

Tesla має шанси обійти Nissan в Україні. Фото: motortrend.com

У лютому українці придбали 6,1 тис. нових та вживаних електромобілів. Це на 166,2% більше, ніж було в аналогічний період минулого року, та на 10% переважає показник січня 2024-го.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Але найцікавіші події розгорнуться у березні, бо зараз в Україні пропозиція з продажу електрокарів у чотири рази перевищує кількість таких транспортних засобів, куплених впродовж минулого місяця.

Структура українського ринку електрокарів у лютому 2024

Імпортовані електрокари з пробігом — 53,6% (3282 перших реєстрацій).

Перепродажі вживаних електричних авто на внутрішньому ринку — 29,9% (1829).

Нові електромобілі — 16,5% (1009).

Вперше, новим електрокарам вдалося перетнути рубіж тисячу одиниць проданих машин за місяць. Поки що це історичний максимум.

Внутрішні перепродажі

Nissan вже майже 10 років утримує першість на українському ринку електромобілів. Але його потроху наздоганяє Tesla, яка через поступове зниження цін на свої електрокари стає доступнішою для масового споживача.

ТОП-5 вживаних електрокарів на внутрішньому ринку

Nissan Leaf — 457 одиниць. Tesla Model 3 — 190 од. Volkswagen ID.4 — 134 од. Tesla Model Y — 114 од. Volkswagen e-Golf — 94 од.

Імпорт електрокарів з пробігом

В цьому сегменті першість отримала Tesla, адже на першу реєстрацію минулого місяці було продано 924 електромобілів Model 3, Model Y, Model S та Model X. Але популярність серед окремих моделей авто досі утримує Nissan Leaf.

ТОП-5 імпортних електрокарів з пробігом

Nissan Leaf — 476 од. Tesla Model 3 — 405 од. Tesla Model Y — 313 од. Volkswagen e-Golf — 223 од. Hyundai Kona — 178 од.

Нові електромобілі

Лідерство в сегменті тримає Volkswagen — 320 проданих нових електромобілів (майже 32% від загальної кількості). Також серед найпопулярніших моделей перше місце досі міцно посідає Volkswagen ID.4 з великим відривом від інших учасників перегонів.

ТОП-5 нових електрокарів

Volkswagen ID.4 — 271 од.

Honda e:NS1 — 102 од.

BYD Song Plus — 98 од.

Nissan Ariya — 90 од.

Honda M-NV — 53 од.

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